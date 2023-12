Comunali 2024, il centrodestra a Giussano ricandida Marco Citterio

Marco Citterio alle elezioni amministrative in programma il prossimo anno. La coalizione di centrodestra di Giussano sostiene compatta la ricandidatura dialle elezioni amministrative in programma il prossimo anno.

L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore dai segretari e dai responsabili dei tre partiti che compongono la coalizione: Lega Lombarda Salvini, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

I tre partiti hanno già condiviso l’importanza di proseguire in un cammino comune che, come avvenuto dal 2019 ad oggi, permetta di valorizzare la dinamicità del territorio giussanese e di esprimere le potenzialità personali, associative, economiche, commerciali, culturali e sportive del tessuto locale. A Giussano già trovato l'accordo

La fiducia nel sindaco uscente è stata confermata dai segretari giussanesi delle tre forze politiche che compongono l’attuale coalizione amministrativa: Roberto Ceppi per Fratelli d’Italia, Adriano Corigliano per Forza Italia e Stefano Tagliabue per Lega Lombarda Salvini.

Marco Citterio, nell’accogliere favorevolmente la fiducia in lui riposta dai tre partiti di coalizione, ha confermato la disponibilità a mettersi al servizio della cittadinanza.

La coalizione è già al lavoro per stendere un programma che contenga nuove progettualità da sviluppare nel periodo 2024-2029 e consenta di dotare la città di nuovi ed ulteriori servizi tesi a rispondere alle differenti esigenze della popolazione.

Come avvenuto nella precedente tornata elettorale, la coalizione è aperta al dialogo con forze civiche che, ritrovandosi nella visione amministrativa dei tre partiti che ne costituiscono l’inossidabile ossatura, possano dare il proprio contributo ed essere l’espressione del tessuto civico che si candidano a rappresentare.

L’entusiasmo della coalizione si tradurrà nel diretto coinvolgimento di donne e uomini con competenze e professioni diverse, accomunate dal desiderio di impegnarsi per il territorio in cui vivono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Lombarda Salvini sono aperte al dialogo con il territorio e metteranno in atto un ascolto propositivo già a partire dall’inizio del nuovo anno per recepire nuove esigenze e nuovi bisogni a cui dare, nei fatti, concrete risposte.

Uniti si vince, con l'obbiettivo di proseguire il mandato

“La ricandidatura di Marco Citterio a Sindaco di Giussano è la naturale conseguenza dell’importante lavoro svolto dalla coalizione in questo primo mandato elettorale – afferma il segretario giussanese di Fratelli d’Italia, Roberto Ceppi – Crediamo fortemente che l’unità del Centrodestra sia il punto di partenza per costruire una vittoria elettorale che consenta di proseguire nei progetti di cui già si sono poste le fondamenta”.

“Forza Italia crede convintamente nell’unità del Centrodestra ed è pronta a mettere in campo persone, idee e progetti a servizio della città di Giussano – rimarca il vicesindaco Corigliano, responsabile giussanese di Forza Italia Giussano – Il lavoro di coalizione ha prodotto dal 2019 ad oggi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La rinnovata intesa di questa alleanza dimostra il valore della squadra che cinque anni fa si è presa la responsabilità di guidare la città di Giussano ed imprimere una svolta tangibile”.