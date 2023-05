Domani, domenica 14 maggio e lunedì, 15 maggio 2023, in sette comuni della Brianza si svolgeranno le operazioni di voto per rinnovare i Consigli comunali ed eleggere il nuovo sindaco. I cittadini chiamati a votare sono quelli di Seregno, Carate Brianza, Nova Milanese, Brugherio, Lazzate, Cogliate e Macherio.

Elezioni comunali in Brianza: si vota in sette comuni. Ecco le modalità

I seggi saranno aperti a partire da domani mattina alle 7 fino a domani sera alle 23 e poi, nella giornata di lunedì ci sarà ancora tempo per votare dalle 7.00 alle 15.00. Nel caso in cui non si riesca a scegliere il sindaco al primo turno, si andrà al ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio (solo nei comuni con più di 15mila abitanti).

I candidati a Seregno

A Seregno sono cinque gli aspiranti alla carica di primo cittadino per il prossimo quinquennio. In ordine alfabetico: Luca Colombo del Movimento 5 Stelle; Giacinto Mariani in rappresentanza del Centrodestra sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista civica Seregno Futura; Tiziano Mariani in corsa con Tiziano Mariani candidato sindaco Letizia Moratti Lista civica, Norberto Riva della lista Per Seregno con Paragone Italexit e Alberto Rossi, sindaco uscente, in rappresentanza del Centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Seregno al centro e le liste civiche Cambia Seregno e Scelgo Seregno.

I candidati a Carate Brianza e Macherio

A Carate Brianza i due contendenti alla carica di primo cittadino sono Fabio Marco Casiraghi (per il centrosinistra) e il sindaco uscente Luca Veggian (per il centrodestra). In città, per la prima volta dal 1993 (da quando è stata introdotta per Legge l’elezione diretta del primo cittadino) i candidati sono solo due e non ci sarà ballottaggio.

A Macherio si vota presso la Scuola Secondaria di I° Grado Leopardi in Viale Regina Margherita. I candidati sono Silvia Vitagliani per il centrosinistra e Franco Redaelli per il centrodestra

I candidati a Nova Milanese

A Nova Milanese l'attuale sindaco Fabrizio Pagani punta al secondo mandato. Gli sfidanti sono Elena Maggi (centrodestra) e Andrea Romano (lista civica "Noi con Andrea Romano").

Cogliate e Lazzate

Due i candidati alla poltrona di primo cittadino a Cogliate: il sindaco uscente Andrea Basilico e Paolo Bianchi. A Lazzate sono invece tre i candidati sindaco: si tratta di Andrea Monti, Andrea Fenocchio e Lorella Babetto.

Brugherio

A Brugherio gli aspiranti alla carica di sindaco sono: Roberto Assi (sostenuto da Brugherio Popolare Europea, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), Damiano Chirico (Pd, Brugherio è tua e Alleanza progressista, con Sinistra per Brugherio, Movimento Cinque Stelle e Brugherio Futura), Olga Sudano (Unione Popolare) Giovanna Borsotti (Brugherio Civica).

Uffici aperti per rifare o ritirare la tessera elettorale

In occasione delle elezioni comunali, per chi avesse necessità di ritirare o rifare le tessere elettorali, gli uffici elettorali dei Comuni rimarranno aperti domani, dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

In Italia

A livello generale in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo i cittadini chiamati alle urne domani e lunedì. Si vota anche in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi).