Elezioni comunali: nasce la lista “Biassono al Centro”

E’ nata la lista «Biassono al Centro». Manca più di un anno alle prossime elezioni amministrative di Biassono ma già si scaldano i motori.

Biassono al Centro

A uscire per primi allo scoperto sono i referenti di Biassono nel Cuore, Forza Italia e Patto per il Nord, che in settimana hanno sottoscritto un accordo politico che sancisce la nascita della lista «Biassono al Centro», con la quale le tre realtà si presenteranno unite alle elezioni amministrative del 2027.

«L’intesa nasce da un percorso di confronto che ha posto al centro un obiettivo chiaro: costruire un’alternativa seria, credibile e coesa all’attuale Amministrazione comunale – sottolineano i referenti delle tre realtà politiche – Le forze firmatarie ritengono che il momento politico richieda responsabilità, visione e la capacità di superare logiche autoreferenziali, promuovendo un metodo amministrativo aperto, trasparente e orientato all’ascolto della comunità».

Una nuova realtà politica

«Biassono al Centro» è una nuova realtà politica «democratica, cattolica e liberale, fondata sul buon governo, sul pragmatismo amministrativo e sulla centralità della persona – proseguono – L’alleanza nasce dalla convinzione che il futuro del paese debba essere costruito attraverso competenza, dialogo e senso delle istituzioni, mettendo al primo posto gli interessi della comunità».

La nuova espressione politica intende proporre un modello di amministrazione improntato alla gestione oculata delle risorse pubbliche, al contenimento della spesa e a una programmazione responsabile degli investimenti, privilegiando la valorizzazione e la manutenzione delle strutture esistenti rispetto alla realizzazione di opere non prioritarie, con l’obiettivo di garantire equilibrio nei conti, improntato alla sostenibilità e alla tutela per i cittadini. L’accordo rappresenta la base politica e valoriale su cui verrà costruito, nei prossimi mesi, il progetto amministrativo che sarà presentato alla comunità.

Un’alleanza aperta a nuovi contributi

«Biassono al Centro» lavorerà alla definizione del programma, alla costruzione della squadra e alla scelta condivisa della candidatura a sindaco, coinvolgendo il territorio, le realtà associative e il mondo produttivo. «L’alleanza si propone come punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, orientata ai risultati e capace di assicurare stabilità, trasparenza e partecipazione – concludono – Con questo accordo prende avvio un percorso politico unitario che guarda al 2027 con determinazione, con l’ambizione di essere inclusivo e aperto al contributo delle forze civiche e moderate che condividano una visione fondata sulla centralità del cittadino e sul bene della comunità». «Trasparenza e lealtà sono i nostri principi cardine – sottolinea Giordano Colombo, coordinatore comunale di Forza Italia – La nostra squadra sarà composta da persone di buon senso, con professionalità diverse e voglia di lavorare».