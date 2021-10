Elezioni Desio: confermato il ballottaggio tra Gargiulo e Moro

Elezioni comunali 2021

Alle 23 scrutinate 33 sezioni su 34.

A Desio confermato il ballottaggio tra Simone Gargiulo e Jennifer Moro.

Elezioni Desio: sarà ballottaggio tra Gargiulo e Moro

Alle 23 scrutinate 33 sezioni su 34. Gargiulo (Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia) si attesta al 39,81%, con 6130 voti, mentre la Moro, candidata sindaco per il Partito Democratico, La Sinistra per Desio, Desio Viva e Desio Libera, ha raggiunto il 36,86% con 5677 voti.

I risultati degli altri candidati: Stefano Motta, per SìAmo Desio, Desio Popolare, Forza Italia-Udc, è al 15,84% mentre Denis Franzini del Movimento 5 Stelle al 3,84%. Chiude Guido Meda, per Attivi per Desio al 3,65%.

Affluenza

A desio, lo ricordiamo, ha votato meno della metà degli elettori. Su 32747 solo in 16348 , vale a dire il 49.92 per cento degli aventi diritto si è recato ai seggi. Cinque anni fa al primo turno aveva votato il 57,23 per cento degli aventi diritto.