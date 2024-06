Elezioni europee 2024 a Seregno: esulta Forza Italia

Elezioni Europee a Seregno. Forza Italia, per voce del suo capogruppo in Consiglio comunale Luca Tommasi, esprime grande soddisfazione per il risultato nelle urne.

"Balzo in avanti" per Forza Italia

Nelle elezioni europee Forza Italia a Seregno "compie un balzo in avanti, raggiunge la Lega e cresce in percentuale rispetto alle elezioni comunali e regionali del 2023, alle politiche del 2022 e persino alle europee del 2019", commenta Tommasi che sottolinea "il risultato eccellente" conseguito dal segretario Antonio Tajani: 422 preferenze, uno dei dati più alti della provincia di Monza e Brianza, oltre al "lusinghiero risultato di Letizia Moratti, che è arrivata seconda con 234 preferenze. E’ un risultato che il gruppo azzurro vuole dedicare alla memoria di Silvio Berlusconi, di cui mercoledì 12 giugno ricorrerà il primo anniversario dalla scomparsa".

"Pronti a vincere" alle prossime elezioni

"Crediamo che il lavoro serio e pragmatico che stiamo conducendo, sia a livello nazionale che a livello locale, stia dando i suoi frutti - aggiunge il direttivo di Forza Italia Seregno - A livello locale abbiamo aumentato i nostri iscritti e stiamo lavorando con umiltà, passione e professionalità per creare una squadra capace e pronta a vincere la prossima sfida elettorale comunale, che potrebbe anche esserci prima della sua scadenza naturale".