Elezioni, Fratelli d'Italia scalda i motori: "Anche a Lesmo è arrivato il nostro momento"

"E’ arrivato anche a Lesmo il momento di Fratelli d’Italia". Inizia con queste parole la presentazione ufficiale di Laura Confalonieri, candidata sindaco per il partito di Giorgia Meloni, che nella serata di venerdì ha tolto il velo sulla squadra che la sosterrà in vista dell’appuntamento con le urne.

Elezioni a Lesmo: Fratelli d'Italia scalda i motori

Presenti, accanto a lei, anche il presidente del Consiglio regionale lombardo, Federico Romani, il consigliere regionale Mario Mantovani ed Eleonora Frigerio, entrambi candidati alle elezioni europee che si terranno in concomitanza con quelle comunali. Sono stati proprio loro ad alzare il sipario sulla serata, lanciando la corsa di Confalonieri verso la fascia tricolore.

"Chiunque a Lesmo mi parla bene di Laura, perché è una bravissima ragazza e una grande professionista, capace, competente e coraggiosa - le parole di Romani - Io credo in lei, anzi tutti dobbiamo essere con lei in questa sfida. E sono certo che otterremo un ottimo risultato se tutti marceremo nella stessa direzione".

Parole che fanno eco a quelle di Mantovani, che ha parlato di "una grande occasione per Fratelli d’Italia dopo essere riusciti a mandare a casa la sinistra", chiedendo alla candidata sindaco di dare priorità, in ogni caso, "ai più fragili e ai più deboli, cui vanno sempre e comunque garantiti i diritti sociali e civili all’interno di una comunità che sia davvero in grado di accogliere tutti".

"Non abbiamo svenduto i nostri progetti"

Poi un paio di stoccate, lanciate sia da Frigerio verso Lesmo Amica, "che in due anni ha dato dimostrazione di tutto ciò che non vada fatto in politica", sia da Roberto Ceppi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, nei confronti degli (ex) alleati di centrodestra:

"Perché siamo qui da soli oggi? Perché non avevamo nessuna intenzione di svendere il nostro progetto e altre forze politiche non hanno capito la nostra volontà di cambiare Lesmo"

Voglia di cambiamento

Cambiamento è stata la parola d’ordine del momento elettorale. L’ha sottolineata a più riprese anche la stessa Confalonieri durante la presentazione della squadra e del programma.

"Vogliamo una Lesmo diversa da quella di adesso - ha rimarcato - Ci siamo posti all’ascolto del territorio e notiamo che oggi c’è una realtà che non piace: vogliamo un paese nuovo, in cui poter coinvolgere tutti, dai giovani alle famiglie ai più anziani senza lasciare indietro nessuno. Il gruppo che mi affianca rappresenta questa volontà di cambiamento. Ci sono ragazzi e ragazze, donne, mamme, papà e nonne. La squadra mi sta fornendo un sostegno enorme, ma un grazie particolare lo devo a Luca Zita, il mio guru, che mi ha portato sin qui e mi ha insegnato tutto".

La lista dei candidati

In lista, poi, anche Maurizio Mazzetto, Tania Malaspina, Monica Bevilacqua e Carla Adinolfi, anche loro già presenti nel gruppo che si era presentato alle elezioni nel 2022 senza però essere eletti. Poi un gruppo di persone che tenteranno per la prima volta l’esperienza politica: Matteo Candidi, Santella Pentangelo, Roberto Urani, Anthony De Costanzo, Monica Bevilacqua, Emanuela Lorefice, Silvio Di Gesu e Alberto Sanseverino.