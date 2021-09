Elezioni, Maurizio Borgonovo presenta la sua lista

Il candidato del Movimento 5 Stelle dopo l'incontro a Verano giovedì pomeriggio, con l'ex premier Conte, ha presentato ufficialmente la sua squadra nel teatrino della scuola.

Venerdì sera

E' stato il primo ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco a Verano e l'ultimo a chiudere le presentazioni ufficiali di tutta la squadra. Dopo Samuele Consonni candidato per ViviVerano e Alberto Ratti candidato del Centro destra, è arrivato il turno di Maurizio Borgonovo. Classe 1952, padre di tre figli, il presidente dell'associazione "I Bocia", venerdì 10 settembre, in serata, nel teatrino della scuola ha incontrato alcuni elettori per far conoscere tutti i candidati in lista e il programma. A fargli da spalla il consigliere regionale Marco Fumagalli: "Abbiamo grosse aspettative e speranze per la salute del movimento e Maurizio è uno dei portavoce migliore che abbiamo in Brianza".

Il programma

Il programma di Borgonovo si articola su 5 punti, proprio "come le 5 stelle del movimento" ha spiegato , un "programma valido, che contempla progetti che si possono davvero fare, con punti precisi e non declinazioni generiche". Il candidato tra una frecciatina e l'altra agli avversari, ha parlato di assistenza sociale, economia e lavoro, scuola, sviluppo del territorio ed ecologia, temi sui quali si basa tutta la sua campagna elettorale.