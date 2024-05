Elezioni, "Per Camparada" cerca il bis: "Qui per proseguire il percorso insieme"

"Tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare: oggi ci ripresentiamo per proseguire insieme questo percorso". E’ pronta a ripartire con nuovo entusiasmo la lista "Per Camparada", espressione della maggioranza uscente che sostiene la (ri)candidatura di Mariangela Beretta, primo cittadino in carica.

Elezioni, "Per Camparada" cerca il bis

Ieri sera, venerdì, è stato ufficialmente tolto il velo al progetto con cui la squadra di centrodestra (civica sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) si ripresenta alle urne, a caccia del bis dopo il quinquennio di governo appena trascorso:

"Sono stati anni difficili per tanti motivi - ha esordito Beretta - A partire dalla situazione finanziaria del Comune, che abbiamo ereditato dalle gestioni passate e che siamo riusciti a risolvere con grande determinazione e impegno. Siamo passati da un buco di oltre 100mila euro a un avanzo positivo di 200mila: un risultato straordinario che abbiamo conseguito nonostante la pandemia e tutte le conseguenze delle guerre e dell’inflazione. Ecco perché possiamo dirci orgogliosi di quanto fatto in questi cinque anni. Si poteva fare meglio, come in tutte le cose, ma siamo certi di aver dato tutto per Camparada e i camparadesi. E oggi siamo qui, pronti a rimetterci in gioco, proprio perché vogliamo portare avanti il percorso".

Il programma

Poi una carrellata dell’ultimo mandato, con particolare riferimento ai lavori di riqualificazione del cimitero, della scuole e del Municipio:

"Il cardine del programma che oggi presentiamo è la centralità della persona - hanno proseguito i componenti della lista - La priorità sarà la cura e il benessere dei cittadini, a partire dai più fragili. Saranno ampliati i servizi a carattere sociale, sanitario e scolastico, con l’obiettivo di costruire una rete e fare comunità. Come detto, il nostro impegno sarà quello di rimettere al centro del progetto i camparadesi, che saranno maggiormente informati e coinvolti nella vita amministrativa".

Non sono mancati i riferimenti ai temi più attuali. Per quanto riguarda Pedemontana "presteremo massima attenzione alla fase di cantierizzazione dell’opera e attueremo uno studio di fattibilità per il prolungamento della pista ciclopedonale di viale Lombardia"; con la variante al Pgt di prossima esecuzione "punteremo a tutelare sempre di più le aree verdi e agricole di Camparada", mentre sull’area dell’ex convento delle suore (oggi Centro di accoglienza straordinario) "riprenderemo i dialoghi con la proprietà per giungere a un riutilizzo della struttura, che potrebbe diventare una Rsa per anziani".

Quattro progetti per guardare avanti

Infine, sul capitolo opere pubbliche, sono quattro i progetti su cui "Per Camparada" punta forte. A partire dalla riqualificazione dell’ex scuola elementare "pronta a diventare uno spazio civico polifunzionale per la comunità, associazioni, medici ed esercizi commerciali". Poi ancora la creazione di orti urbani in un’area verde a Cabella, la realizzazione di un’area festa alle spalle dei giardinetti comunali e, infine, la "Casa dei bambini", ovvero "la valutazione di fattibilità della costituzione di un asilo nido nell’area di pertinenza della scuola primaria".

La lista

Progetti ambiziosi, che Beretta cercherà di perseguire con una squadra rodata da una parte e rinnovata dall’altra. Confermati i due assessori in carica Evi Artesani e Damiano Prina, così come il capogruppo di maggioranza Alessandro Zanoni. Con loro anche i consiglieri uscenti Giacomo Beretta, Alessandro Loda e Sonia Raffini. Tra i nuovi ingressi ci sono invece Maurizio Cinquaroli, Leonardo Fracassi, Marco Mauri e Carlo Quagliotti.