Elezioni, Rodriguez candidato sindaco dei 5 Stelle a Varedo. Il referente dell'iniziativa "Niente sprechi nelle scuole" guiderà il Movimento all'appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre: "E' la figura del buon padre di famiglia"

Elezioni, Rodriguez candidato sindaco dei 5 Stelle a Varedo

Il Movimento 5 Stelle di Varedo scioglie le riserve e annuncia il candidato sindaco. Hector Dario Rodriguez, 44 anni, guiderà i pentastellati alle elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre. Attivista del Movimento da otto anni, raccoglie il testimone di Stefano Guagnetti, candidato sindaco nel 2016 poi eletto consigliere comunale, che ora lascerà la scena politica

L'impegno per contenere gli sprechi nelle scuole

Rodriguez è originario della Colombia ma vive a Varedo, dove si è trasferito per amore nel 2001 ed è padre di quattro figli. "Ha fatto della nostra città la sua Famiglia, attivandosi in varie iniziative sul territorio soprattutto in ambito sociale e scolastico, come ad esempio la campagna Niente sprechi nelle scuole, attraverso la quale, con la fondamentale collaborazione di altri genitori, si raccolgono il pane e la frutta in avanzo nelle scuole, per poi consegnarli ai più bisognosi" spiegano gli attivisti del Movimento.

"E' la figura del buon padre di famiglia"

Lo slogan del candidato sindaco è "Varedo è la mia Famiglia": "Il Movimento 5 Stelle appoggia Rodriguez perché vede in lui la figura del buon padre di famiglia, e in un periodo in cui si fa sempre più fatica a credere nella politica e ad impegnarsi in essa, la disponibilità data da Hector per la comunità è da considerare un valore aggiunto e un merito in più".

Sfida tra quattro candidati

Il pentastellato Hector Rodriguez sfiderà altri tre aspiranti alla poltrona di sindaco: il primo cittadino uscente Filippo Vergani, alla guida di una coalizione di centrodestra, Sandro Vitiello, candidato della lista civica SìAmo Varedo e Davide Marton alla guida della lista Varedo per tutti.