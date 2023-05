Elezioni a Seregno: l'appello al voto di Luca Colombo

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Seregno. Cominciamo con Luca Colombo, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, la trasmissione dell'appello al voto agli elettori dei cinque candidati. Colombo, 52enne, laureato in Scienze olistiche e diplomato in naturopatia, è titolare di un'erboristeria. E' in politica dal 1995 con diverse militanze nelle liste civiche, fra cui Insieme per fare di cui è tuttora il referente.

Luca Colombo: l'appello al voto