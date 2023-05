Elezioni a Seregno: l'appello al voto di Norberto Riva

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Seregno. L'appello al voto del candidato sindaco della lista Per Seregno con Paragone Italexit, Norberto Riva. Ingegnere 67enne, è padre di tre figlie. In politica dal 1990, è stato fra i fondatori della Lega Lombarda. Ha ricoperto fra l'altro l'incarico di assessore all'Urbanistica ed è stato candidato sindaco nel 1995 per la lista civica Solo per Seregno.

Norberto Riva: l'appello al voto