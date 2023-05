Elezioni a Seregno: l'appello al voto di Tiziano Mariani

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Seregno. L'appello al voto del candidato sindaco Tiziano Mariani della lista Tiziano Mariani candidato sindaco Letizia Moratti lista civica. 71 anni, è editore di Radio Lombardia e imprenditore del settore assicurativo. Si candida per la terza volta come candidato sindaco. Dal 1975 al 1990 è stato consigliere comunale nonché assessore a Cesano Maderno.

Tiziano Mariani: l'appello al voto