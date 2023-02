Elezioni, si candida il vicesindaco

Il vicesindaco Silvia Vitagliani è il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Macherio per la lista "Progetto Macherio Bareggia" come successore dell'attuale sindaco Mariarosa Redaelli.

Il candidato è il vicesindaco

Il nome di Vitagliani circolava da mesi ma è stato ufficializzato sull’organo di informazione locale "Il Paese" vicino alla lista di maggioranza uscito in edicola dove si annuncia che a ereditare il testimone del sindaco uscente Mariarosa Redaelli, che con due mandati amministrativi consecutivi non può ricandidarsi a sindaco, sarà l’attuale vicesindaco di Macherio, Silvia Vitagliani. Sarà dunque la candidata sindaco di “Progetto Macherio Bareggia”, la lista di maggioranza che in primavera proverà a confermare il centrosinistra alla guida del paese.

La conferma

"Prima dell'estate i macheriesi saranno chiamati a scegliere chi li amministrerà per i prossimi cinque anni, dal sindaco ai consiglieri comunali - si legge sul mensile Il Paese - E' bene prepararsi per tempo, confrontarsi con franchezza esaminando meriti e limiti, cercare e incoraggiare forze nuove e fresche. E' la settima volta che "Progetto Macherio" si presenta a chiedere il sostegno dei suoi concittadini. Per cinque volte l'ha ottenuto: l'unica vittoria del centrodestra si rivelò una vittoria di Pirro, dato che l'Amministrazione si sfasciò presto e non riuscì a concludere il mandato. A indicare il candidato alla carica di sindaco, dopo i tre mandati di Mariarosa Redaelli, sono stati proprio tutti. Il nome è scontato, di quella scontatezza che equivale al riconoscimento dell’impegno e delle capacità dell’attuale vicesindaco. Ai prossimi incontri il programma e la scelta dei candidati alla carica di consiglieri comunali".

Il candidato sindaco

"Continuo il mio lavoro, come al solito, lo farò fino al giorno prima delle elezione" dichiara il candidato sindaco Silvia Vitagliani, attualmente vicesindaco e assessore ai Diritti sociali.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 febbraio 2023.