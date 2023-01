Entro la fine del 2023 i vigili di Villasanta avranno una nuova "casa"

Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo dei funzionari dell’Ufficio Urbanistica di Villasanta con il comandante della Polizia locale Maurizio Carpanelli, sul cantiere dell’ex area Tronconi, tra via Garibaldi e via Grandi, nel quartiere di San Fiorano.

Qui è in corso la costruzione del nuovo comando di Polizia locale. I lavori procedono da cronoprogramma: la struttura dei due edifici che comporranno il comando è già edificata. La fine dei lavori è prevista entro l’anno.

L’intervento è inserito nel Piano Attuativo del 2013, e successiva variante del 2018, che interessa l’ex fabbrica, attiva dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’70 e demolita nel 2019 dopo decenni di inattività.

"Insieme alla nuova struttura saranno completate le altre opere di urbanizzazione previste nell’area, così da garantire l’incremento dei parcheggi sui lati di via Garibaldi e via Grandi e la realizzazione dell’area a verde pubblico al cui interno sarà inserita la ciminiera della ex Tessitura Enrico Tronconi, conservata e recuperata a testimonianza della storia industriale di questa parte del paese, così come il cancello in ferro battuto di accesso al futuro comando - si legge in una nota stampa diramata dall'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago - L’intervento è inserito nel Piano Attuativo del 2013, e successiva variante del 2018, che interessa l’ex fabbrica, attiva dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’70 e demolita nel 2019 dopo decenni di inattività".