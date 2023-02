Si svolgerà domani, venerdì 10 febbraio, la chiusura della campagna elettorale di Fabrizio Figini, candidato capolista di Forza Italia nella circoscrizione Monza e Brianza alle prossime elezioni regionali. L’appuntamento è per le ore 21.00 in via Della Valle 75 a Carate Brianza.

Fabrizio Figini chiude la campagna elettorale a Carate

“È stata una campagna elettorale entusiasmante - ha dichiarato Figini - Ho avuto modo di conoscere e ascoltare molte persone e le loro necessità, di cui certamente mi farò carico qualora dovessi essere eletto in Regione Lombardia. Sono molto fiducioso - ha aggiunto - in merito alla vittoria del centrodestra e anche all’ottimo risultato del mio partito, Forza Italia, da sempre vicino alle esigenze dei cittadini” ha concluso Figini.

Nel corso della serata interverranno la Capogruppo di Forza Italia al Senato e Coordinatrice Regionale del partito Licia Ronzulli e Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia. L’intrattenimento sarà affidato al gruppo ‘Pis e Lov’ di Colorado.