Faccia a faccia a Camparada: tra Beretta e Cogliati vince il fair play

Si è tenuto ieri sera, giovedì 6 giugno, il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Vimercate tra le due candidate sindaco di Camparada, Mariangela Beretta e Maria Luisa Cogliati: un confronto acceso, ma comunque all'insegna del fair play.

Tanti i temi toccati durante la serata che si è tenuta all'interno della Sala consiliare del Municipio. Dalle motivazioni che hanno spinto le due candidate a candidarsi, alla viabilità; dalla gestione del patrimonio pubblico (ex scuola elementare in primis) ai progetti per giovani e anziani. Senza dimenticare le grandi sfide che Camparada dovrà affrontare nel prossimo e immediato futuro: il riavvio della macchina comunale (pesantemente rallentata anche in termini numerici negli ultimi anni a causa delle diverse dinamiche che hanno coinvolto il Comune), le fasi di cantierizzazione di Pedemontana che riguarderanno i Comuni limitrofi ma che inficeranno il territorio camparadese, il dialogo con il Centro di accoglienza straordinaria all'interno dell'ex convento delle suore per provare a restituire l'immobile alla comunità, la stesura del prossimo Piano di governo del territorio e molto altro.

Abbiamo poi chiesto alle candidate quella che sarà la priorità del mandato o comunque il primo tema che sarà affrontato dal prossimo 10 giugno:

"Per quanto riguarda l'spetto organizzativo, abbiamo già programmato dei colloqui per l'assunzione di nuovi dipendenti - ha spiegato Mariangela Beretta - Si sta cercando di continuare nella ricerca di personale per arrivare a definire la struttura organizzativa del Comune. Per l'aspetto politico, invece, cominceremo fin da subito il cammino per la realizzazione degli orti urbani oppure per l'acquisizione dell'area verde che si trova alle spalle dei giardinetti di viale Lombardia con l'obiettivo di ampliare l'offerta ludica e sportiva"

"Ben vengano i colloqui, anzi meglio perché la situazione del personale è la prima da risolvere al più presto - ha sottolineato Maria Luisa Cogliati - Seconda cosa sarà quella di guardare subito i numeri e le risorse a disposizione: da qui partiremo a gestire il tutto. Avremo persone competenti per farlo per guardare a fondo tutti i documenti. E poi indiremo subito un'assemblea pubblica per rendere informati i cittadini su quello che avremo trovato e quello che vorremo fare"