Fiducia da tutto il Centrodestra, Romeo si ricandida

E’ arrivato anche l’appoggio della Lega, ora il sindaco di Limbiate Antonio Romeo ha ottenuto la fiducia di tutto il Centrodestra. La coalizione fa quadrato intorno al primo cittadino uscente, che si è messo disposizione per rinnovare il mandato. Manca solo l’ufficialità: "Per confermare aspettiamo almeno che venga fissata la data delle elezioni" ha frenato Romeo.

Appoggio anche dalla Lega

Lunedì della settimana scorsa alcuni esponenti della Lega limbiatese hanno incontrato il sindaco e al termine del confronto gli è stata rinnovata la fiducia. Poi mercoledì l’incontro tra le forze di coalizione. "Condividiamo con Romeo una visione di sviluppo e crescita della nostra città - hanno premesso i militanti del Carroccio, guidato dal segretario Roberto Di Prima - La scelta di appoggiare il sindaco Romeo è il frutto di una condivisione d’intenti ben precisa e idee chiare per costruire la Limbiate di domani".

Fiducia anche dalle altre forze politiche

Nelle scorse settimane le altre forze politiche della coalizione hanno già ufficializzato l’appoggio al sindaco: Forza Italia, lista civica Sì per Limbiate e Fratelli d’Italia. Quest’ultimo gruppo ha anche già realizzato lo striscione per il candidato sindaco Antonio Romeo che già viene esposto da settimane ai gazebo nelle piazze. Il primo cittadino ribadisce di voler prima portare a termine il lavoro prima di pensare alle elezioni: "Abbiamo iniziato il percorso per unire le forze politiche per costruire insieme un progetto per il paese, in continuità con il lavoro svolto finora e aggiungendo nuove idee" ha affermato Romeo.

Cinque anni fa Romeo vinse al primo turno

Il sindaco ha 60 anni, più della metà passati in politica come consigliere, assessore e primo cittadino (dal 2001 al 2011 e dal 2016 al 2021), per qualche mese è stato anche consigliere regionale di Forza Italia, poi si è dimesso per tornare a fare il sindaco nel 2016, vincendo al primo turno con il 52,6 per cento delle preferenze.

In corsa anche Centrosinistra e 5 Stelle

Manca solo lui a ufficializzare la sua candidatura. Gli avversari hanno già svelato le carte da settimane. Il primo è stato Giancarlo Brunato, candidato sindaco della coalizione di Centrosinistra composta da Partito Democratico e liste civiche Su la testa per Limbiate e Limbiate solidale. Alle elezioni di ottobre si presenterà anche il Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Mario De Giorgio.