Folgorato da Giorgia Meloni, il sindaco di Veduggio si iscrive a Fratelli d'Italia

Fa politica da un quarto di secolo, è stato consigliere di opposizione, assessore nelle due Giunte Fumagalli e oggi guida il comune di Veduggio con Colzano da sindaco per il secondo mandato consecutivo. Sempre nell’alveo del centrodestra ma in tasca non ha mai avuto la tessera di un partito, presentandosi alle urne alla guida della civica «Cambiamo Veduggio». C’è voluta Giorgia Meloni, «una leader che mi rappresenta» per convincerlo: dalla scorsa settimana il primo cittadino Luigi Dittonghi è un esponente di Fratelli d’Italia.

L'annuncio durante il congresso

L’ufficializzazione del suo «tesseramento» è arrivata sabato pomeriggio in occasione del primo congresso organizzato in paese dal partito della premier (quarantasei in tutto quelli in programma da qui a marzo nella provincia di Monza e Brianza). Appuntamento alle 17 nella sala «Segantini» del Municipio, i lavori si sono aperti con la nomina di Francesco Parrella, eletto a giugno in Consiglio comunale nella fila della maggioranza, a coordinatore del circolo locale di FdI. Una nuova realtà che punta a «diffondere idee, propositi e iniziative del partito» e insieme «ad avvicinare i cittadini, raccogliendone segnalazioni e proposte, al di là del colore politico».

A tenere a «battesimo» lui e pure Dittonghi c’erano Roberto Ceppi, Marco Monguzzi e Fabrizio Bonafede: il primo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, i secondi membri del coordinamento provinciale.

"Folgorato" da Giorgia Meloni

«E’ da tempo che avevo intenzione di iscrivermi a un partito. Ci ho pensato tanto... - ha spiegato Dittonghi - Scherzando il vicesindaco (Augusto Degli Agosti, ndr) mi dà del democristiano. Per me non è un’offesa, tutt’altro. La Dc però oggi non c’è più e credo che un cattolico, quale io sono, debba trovare una sua “casa“».

Negli anni il suo voto è andato a Forza Italia, Lega fino a «Noi Moderati» di Maurizio Lupi. Voto, mai tessera.

«Ad affascinarmi è stato il progetto di Fratelli d’Italia volto a creare un grande partito conservatore - ha proseguito - Giorgia Meloni, inoltre, è una leader che mi convince, brava, giovane, rispettosa di valori per me fondamentali, come la difesa della vita».

Smagliante il sorriso con cui Ceppi ha ascoltato le parole del nuovo iscritto. Per la stima personale: «Siamo entusiasti del suo ingresso: un ottimo sindaco e un’ottima persona», ha tenuto a dire. E insieme per la crescita del fino ad ora magro bottino di primi cittadini vantati da FdI in Brianza, passati con Dittonghi da due - Marco Merlini a Vedano e Matteo Baraggia ad Aicurzio - a tre.