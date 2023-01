Fontana in Brianza per sostenere Figini

La "benedizione" del governatore della Lombardia Attilio Fontana sulla candidatura di Fabrizio Figini, capolista di Forza Italia nel collegio di Monza e Brianza

L'inizio della campagna elettorale

Si svolgerà oggi a Carate Brianza l’inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Figini, vicesindaco di Varedo e candidato capolista di Forza Italia, nel collegio di Monza e Brianza, per il Consiglio regionale alle elezioni del 12 e 13 febbraio.

All'inaugurazione della campagna elettorale saranno presenti anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Sala.

“Oggi inauguriamo questo comitato che vuole essere prima di tutto un luogo di ascolto - ha dichiarato il capolista Fabrizio Figini - La mia storia politica si è sempre basata, infatti, sull’attenzione ai problemi dei singoli cittadini. Per questo, anche oggi, chiunque verrà in questo comitato sarà ascoltato e potrà confrontarsi insieme a me sul futuro”

L’appuntamento è per sabato alle 16 in via Della Valle 75 all'hotel Cora a Carate.