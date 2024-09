Forza Nuova a Sinistra Italiana: "Nessuna provocazione"

Forza Nuova replica a Sinistra Italiana Monza e Brianza dopo le polemiche per la presenza del banchetto informativo del partito di estrema destra a Seregno, in contemporanea con la presentazione in sala civica Gandini del libro di Paolo Berizzi, giornalista impegnato nella denuncia delle realtà neofasciste e neonaziste.

Le critiche di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana Monza e Brianza, per voce della segretaria provinciale Giovanna Amodio, aveva parlato di "provocazioni da parte di un partito neofascista", chiedendo l'intervento della Questura e della Prefettura per la revoca dell'autorizzazione ad allestire in centro città il banchetto informativo di Forza Nuova per motivi di ordine pubblico. In una nota Sinistra Italiana aveva ricordato anche l'assalto alla Cgil di Roma nell’ottobre 2021, nel quale era coinvolto il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore.

Forza Nuova: "Nessuna provocazione"

L'iniziativa di Forza Nuova, nonostante il vento, si è svolta regolarmente (nella foto Giuseppe Vigevani, coordinatore provinciale del partito). "Il banchetto non è stato organizzato con l'intento di provocare Berizzi, la cui presenza in città ci era del tutto sconosciuta fino al pomeriggio" di ieri, sabato 14 settembre, replica Ezio Codegoni, coordinatore regionale di Forza Nuova. "Questo dimostra quanto scarso sia il nostro interesse nei suoi confronti. La data del banchetto era stata fissata da tempo. Mi dispiace per Berizzi, ma la sua presenza non è per noi di tale rilevanza da farci modificare il nostro calendario".

"Non spetta alla sinistra emettere condanne"