Francesco Cereda è il nuovo sindaco di Vimercate con oltre il 60% delle preferenze

Ballottaggio

Il centrosinistra esulta: sconfitto nettamente Giovanni Sala.

Francesco Cereda è il nuovo sindaco di Vimercate. Il ballottaggio sorride al centrosinistra: sconfitto nettamente il candidato del centrodestra Giovanni Sala. Scarsa l'affluenza, sotto il 50%.



Risultato mai in discussione

Vimercate si riprende il centrosinistra al termine di un ballottaggio mai in discussione: Francesco Cereda supera Giovanni Sala in quasi tutte le sezioni ed è il nuovo sindaco della città. Il 34enne ha confermato l'ottimo risultato ottenuto al primo turno, quando aveva superato il candidato del centrodestra di quasi dieci punti. Niente da fare invece per Sala, che non è riuscito a rimontare un divario decisamente ampio. Tanti i sostenitori di Cereda che non sono riusciti a trattenere le lacrime per il grande risultato ottenuto.

Seguiranno aggiornamenti