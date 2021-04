Fratelli d’Italia approda a Lentate, inaugurato il circolo

Fratelli d’Italia è approdato ufficialmente a Lentate. E’ stato inaugurato sabato pomeriggio in piazza San Vito il circolo lentatese intitolato a Goffredo Mameli.

Fratelli d’Italia approda a Lentate

Nel rispetto delle norme anti-Covid, è stata sentita la partecipazione di militanti e dei simpatizzanti, tra i quali anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federico Romani e il coordinatore provinciale Rosario Mancino. «Sono molto soddisfatto di questo traguardo che ci consente una maggiore presenza sul territorio e una maggiore vicinanza alle problematiche dei cittadini», ha dichiarato il presidente del circolo, Simone Grassi.

Romani e Mancino: “Continuiamo a crescere”

«Fratelli d’Italia continua a crescere non solo a livello nazionale ma anche a livello locale – ha affermato il consigliere regionale Federico Romani – Grazie al lavoro dei nostri militanti storici e nuovi che vedono nel partito una speranza concreta per il domani». Soddisfatto anche il coordinatore provinciale Rosario Mancino: «Ottimo il riscontro dal territorio, continuiamo a crescere con impegno e costanza».

Il circolo è già al lavoro per le Amministrative del 2022

Il circolo, che già nei mesi scorsi, pandemia permettendo, si è fatto conoscere sul territorio con gazebo al mercato cittadino, è già al lavoro per le elezioni amministrative del 2022 e sta scaldando i motori. «La nostra intenzione è di collaborare con il Centrodestra al momento alla guida del paese – conferma il presidente Grassi – E’ ancora presto per sbilanciarsi su una possibile coalizione, ma noi vogliamo far sapere che ci siamo e siamo disponibili».