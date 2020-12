Fratelli d’Italia in piazza a sostegno di commercianti e artigiani. Ieri l’iniziativa con l’invito ad acquistare prodotti italiani a Muggiò, Vimercate e Concorezzo.

Fratelli d’Italia in piazza a sostegno dei commercianti

Sabato 19 dicembre Fratelli d’Italia Monza e Brianza è scesa in piazza a Muggió, Vimercate e Concorezzo a sostegno di commercianti e artigiani locali e invitando ad acquistare articoli italiani.

Militanti e simpatizzanti presenti ai banchetti si sono impegnati ad incartare i prodotti con una carta regalo con la scritta “compra italiano, compra locale”.

L’iniziativa è stata coordinata dal responsabile provinciale Rosario Mancino; hanno aderito tra gli altri il consigliere regionale Federico Romani e il consigliere provinciale Claudio Rebosio.

“Fratelli d’Italia – ha sottolineato Mancino – da sempre si batte per la tutela delle eccellenze italiane e mai come ora, in questo drammatico momento storico, si ha il dovere di tutelare le nostre attività e i prodotti italiani.

“Ringrazio i dirigenti locali e gli eletti di fratelli d’Italia che hanno dato vita all’iniziativa volendo presenziare sul territorio l’ultimo weekend prima delle nuove chiusure imposte da questo governo” ha aggiunto il presidente provinciale.

“Da Regione Lombardia – ha aggiunto il consigliere regionale Romani – abbiamo dato tutto il supporto possibile cercando di colmare il più possibile le lacune e gli errori del Governo a guida Movimento 5 Stelle e Partito democratico”.

“In provincia di Monza e Brianza – ha concluso il consigliere provinciale Rebosio – stiamo lavorando per fare rete per dare al commercio il supporto necessario per resistere a queste chiusure imposte”.

