Fratelli d'Italia prende casa anche a Burago Molgora

Una nuova casa con affaccio sulle future elezioni amministrative. Fratelli d'Italia scende in piazza ed è pronta a inaugurare la propria sede anche a Burago Molgora: l'appuntamento è per domenica 20 novembre alle 11.30 in piazza Matteotti.

Una nuova sede a Burago per Fratelli d'Italia

La cerimonia di taglio del nastro sancirà il consolidamento del circolo e l’avvio ufficiale con la creazione di un punto cittadino aperto alle vertenze e segnalazioni del territorio buraghese, nonché uno sportello per le imprese per ciò che riguarda le domande e informazioni sui bandi regionali. La cerimonia vedrà la partecipazione di tutto il gruppo del circolo di fratelli d’Italia di Burago Molgora, ma anche amici e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni; presenti per il battesimo della nuova sede, anche il coordinatore provinciale Rosario Mancino e il consigliere regionale Federico Romani.

"Cresciamo grazie al lavoro di squadra"

Proprio al coordinatore provinciale Mancino, che si è detto entusiasta dell'apertura di questa nuova sede, toccherà il taglio del nastro per l’inaugurazione di domenica. Con lui anche il presidente del circolo cittadino, Giancarmine Alfano e il suo vice Mattia Abruzzese:

"Siamo partiti alcuni anni fa in due - le parole del referente buraghese - Ora stiamo crescendo grazie anche al lavoro di squadra fatto fra tutti noi assieme al direttivo, al nostro segretario Luigi Bovati e ai vertici di partito in particolare al nostro consigliere regionale Federico Romani".

E proprio quest'ultimo ha voluto lanciare la corsa del partito verso le prossime elezioni:

"Noi ci siamo e siamo pronti per avviare una campagna che a Burago Molgora sarà ardua ma non impossibile. Dobbiamo dare ai cittadini buraghesi una scelta in più visti i dati incoraggianti che il partito segna su tutto il territorio nazionale; Fratelli d'Italia a Burago ringrazia gli elettori: la Destra cresce"

I numeri del partito

Alle ultime elezioni nazionali sono stati ben 622 i voti per Fratelli d'Italia sul territorio di Burago: numeri che nel partito hanno portato soddisfazione e che ha spinto i referenti ad aprire la sede in piazza Matteotti. Il presidente di sezione Alfano assieme al vice Abruzzese sottolinea inoltre la crescita della destra e di Fratelli d’Italia sul territorio e augurano all’intero direttivo di sezione un "buon lavoro per le importanti sfide che attenderanno in vista delle prossime amministrative cittadine"