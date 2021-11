Politica

A presiedere il sodalizio saranno due donne: Vanessa Amati e Ilaria Lucarelli

Fratelli d'Italia si amplia: nasce il circolo Usmate Velate-Lesmo. Il sodalizio è nato ufficialmente oggi, sabato 27 novembre, e sarà presieduto dal consigliere comunale Vanessa Amati e dalla lesmese Ilaria Lucarelli.

È nato questa mattina, sabato 27 novembre 2021, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia che raccoglie gli iscritti di Usmate Velate e Lesmo. A presiederlo, Vanessa Amati, capogruppo d'opposizione in Consiglio comunale per Usmate Velate e Ilaria Lucarelli, psicologa e Ctu del Tribunale di Monza, per quanto riguarda Lesmo.

"Lesmo 2022 è il nostro obiettivo"

A inaugurare il nuovo sodalizio, il consigliere regionale Federico Romani.

“È una vera soddisfazione essere qui a veder nascere un nuovo circolo. Fratelli d’Italia c’è e questa ne è la prova. Siamo primo partito in quasi tutti i comuni che sono andati al voto nel 2021 e ci auguriamo che lo stesso risultato possa essere raggiunto a Lesmo nel 2022 con la scelta di un candidato che possa rappresentare tutte le anime del Centrodestra. Si è celebrata ieri la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed è significativo che i nuovi circoli vedano ai loro vertici due donne”

Con lui, anche il coordinatore provinciale Rosario Mancino: