Fratelli d’Italia Vimercate, venerdì l’inaugurazione della nuova sede

Fratelli d’Italia Vimercate, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede. Il taglio del nastro avverrà nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre 2020.

Incontro sulla scuola

Fratelli d’Italia sbarca anche a Vimercate. Andrà in scena venerdì l’inaugurazione della nuova sede, situata in via Velasca 7. A partire dalle 18 verrà presentato il direttivo del circolo, che a partire dalle prossime settimane inizierà a lavorare in ottica elezioni amministrative. Al termine della presentazione si terrà un incontro sul tema della scuola, a pochi giorni dalla prima campanella. A introdurre l’evento sarà il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Rosario Mancino. Ad accompagnarlo l’Onorevole Paola Frassinetti, il consigliere regionale Federico Romani e il consigliere provinciale Claudio Rebosio.

“Questa inaugurazione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione – spiega il presidente del circolo vimercatese di FdI Giuseppe Moretti – Sarà un’occasione per presentare il direttivo e confrontarsi su un tema molto importante, la scuola. Nel rispetto delle normative anti-Covid sarà necessario prenotare la partecipazione all’indirizzo mail fratelliditaliavimercate@gmail.com”.

