Fratelli d’Italia in piazza con l’ex consigliere Azzarello

In piazza il gazebo del circolo locale di Fratelli d’Italia per il tesseramento 2021. Nel partito di Giorgia Meloni il debutto di Giuseppe Azzarello, ex consigliere comunale di Forza Italia.

Fratelli d’Italia in piazza

Lo scorso sabato il circolo di Fratelli d’Italia di Seregno ha inaugurato il tesseramento 2021 con un gazebo allestito in piazza Vittorio Veneto. Erano presenti il portavoce provinciale Rosario Mancino e il consigliere regionale Federico Romani. Anche sul territorio cittadino numerose le nuove adesioni al partito di Giorgia Meloni, come riferiscono i militanti.

La novità di Azzarello, ex di Forza Italia

“Siamo contenti e soddisfatti che sempre più gente crede in noi e chiede di entrare a far parte del nostro gruppo – il commento rilasciato da Samantha Baldo, coordinatrice del circolo locale – Questa è la dimostrazione che la coerenza paga sempre. Fratelli d’Italia sta crescendo e cresce anche a Seregno. Come gruppo continueremo a lavorare con l’impegno e la passione che da sempre ci contraddistinguono”. Al gazebo erano presenti anche Nicola Viganò, ex assessore del Popolo delle libertà, e l’ex consigliere comunale Giuseppe Azzarello, che da poco ha abbandonato Forza Italia in dissenso con la gestione del partito su scala locale.