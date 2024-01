Galli vince le primarie, è lui il candidato sindaco del centrosinistra a Villasanta

Pronostico ampiamente rispettato. Da una manciata di minuti è ufficiale: è il 49enne l'imprenditore villasantese Lorenzo Galli il candidato sindaco del centrosinistra a Villasanta per la lista "Cittadini per Villasanta".

Il 49enne, ricordiamo, siede già tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale. Galli ha battuto la sua rivale, l'insegnante Laura Varisco, 59 anni, durante le elezioni primarie che si sono celebrate oggi, domenica 28 gennaio 2024. Sono 876 gli elettori del centrosinistra che nella giornata di oggi si sono recati nei tre seggi allestiti per la competizione elettorale. Galli ha ottenuto 613 preferenze, Varisco 257 voti. Le schede nulle sono state 4 mentre le bianche 2.

Dunque sarà proprio il 49enne esponente di Cittadini per Villasanta a sfidare il candidato di centrodestra Gianbattista Pini e il candidato sindaco di "Io Scelgo" (che ad oggi non è ancora stato designato).

Chi è Lorenzo Galli

Galli, villasantese doc, sposato e con una figlia è un grande amante dello sport (nuotatore ed ex cestista) e un volontario (è una delle anime dell'associazione Leleforever). Imprenditore (porta avanti l'azienda di famiglia che da 90 anni è un punto di riferimento sul territorio) è amministratore pubblico dal 2019, quando entrò per la prima volta in Assise per "Cittadini per Villasanta". Da allora si occupa della delega allo Sport.

L'establishment del centrosinistra villasantese tifava Galli

Galli, durante la sua campagna elettorale, ha fin da subito incassato l'appoggio dell’establishment villasantese del centrosinistra, a partire dal sindaco Luca Ornago, dal vicesindaco Gabriella Garatti e dagli assessori Carlo Sormani, Stefano Lindner e Adele Fagnani e dai consiglieri Gianluca Barba e Paolo Pizzaballa.

"Ho scelto di candidarmi perché credo che serva il mio contributo, ho sperimentato la macchina comunale, ne ho compreso i meccanismi e penso di poter costruire opportunità e portare una ventata di rinnovamento nel nostro Comune», aveva sottolineato Galli nei giorni scorsi. L'imprenditore punta al rinnovamento della squadra, "per capitalizzare il grande lavoro fatto fin qui".

Varisco, presente ai seggi insieme a Galli, si è subito congratulata con quest'ultimo per la vittoria ottenuta.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Aggiornamento delle 21.16: Galli ha ottenuto 613 preferenze , Varisco 257 voti. Le schede nulle sono state 4 mentre le bianche 2.