Giordano si dimette, in Consiglio comunale debutta Valtorta

Novità in Consiglio comunale a Seregno. Francesco Giordano, capogruppo di Fratelli d’Italia, è stato nominato assessore nella Giunta comunale di Muggiò di Centrodestra e lascia l’incarico di consigliere.

Giordano neo assessore a Muggiò

Nuovo incarico per Francesco Giordano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. E' stato nominato assessore (delega al Bilancio) nell'Esecutivo di Muggiò (Centrodestra), guidato dal sindaco Michele Messina. Giordano ha quindi deciso di lasciare l’incarico in assise, anche se la normativa in materia non prevede espressamente una incompatibilità fra i due incarichi.

Chi subentra in Consiglio

Al suo posto, salvo ripensamenti, entra la "debuttante" Laura Valtorta, che fa parte del circolo locale di FdI. Chiara Arienti, prima dei candidati di FdI non eletti alle elezioni amministrative 2023, ha dovuto rinunciare per motivi professionali. "Mi spiace, mi sarei tolta anche qualche sassolino... ma continuo la mia attività politica in FdI. Anche se non mi identifico con il circolo locale".

Giordano severo con la Giunta Rossi

La coordinatrice del circolo locale di FdI, Samantha Baldo e i militanti ringraziano il capogruppo per l'attività finora svolta in Consiglio comunale, in modo particolare sulla "contestata" aggregazione industriale fra Aeb e A2A. Nel merito Giordano ha espresso rammarico per l'atteggiamento della Giunta, "nonostante il mio spirito collaborativo. Un muro contro muro continuo", con particolare riferimento ai documenti richiesti e non forniti dall'Amministrazione.

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale.