Giussano, aggiudicati i lavori per riqualificare il centro sportivo di Paina

Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del centro sportivo di Paina di Giussano.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con capofila Italgreen, azienda leader nell’impiantistica sportiva con sede operativa a Villa D’Adda (Bergamo), è la vincitrice della gara europea relativa alla progettazione e alla costruzione delle opere di riqualificazione funzionale e di ampliamento del centro sportivo Aldo Boffi di Paina, con relativa gestione funzionale ed economica.

Il via libera in Consiglio Comunale a Giussano

L’esito della gara fa seguito al via libera del Consiglio Comunale di Giussano che, lo scorso aprile, aveva espresso voto favorevole alla proposta, pervenuta dal RTI con capofila Italgreen, di Partenariato Pubblico Privato con l’obiettivo di restituire una completa operatività al Centro Sportivo “Aldo Boffi” anche ampliando funzioni e servizi al territorio.

A capo della Rete Temporanea di Imprese (RTI) è presente ItalGreen, leader nello sviluppo di soluzioni congeniali alla pratica sportiva declinata in differenti settori. Recentemente ItalGreen ha sviluppato progettualità dedicate con club calcistici professionisti quali Lecco, Novara, Spezia, Avellino e Galatasaray, oltre ad aver realizzato i manti quotidianamente utilizzati a Interello, a Monzello e al Centro tecnico federale di Coverciano.

“L’aggiudicazione della gara è un ulteriore, significativo passo, verso la rinascita del Centro sportivo Aldo Boffi – affermano il sindaco di Giussano, Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – Ormai da molti mesi stiamo lavorando, in sinergia con gli uffici, per un progetto serio che porti sul territorio nuovi servizi a fasce differenti della cittadinanza. Ora ci avviciniamo al traguardo. La città aspetta risposte concrete sull’ “Aldo Boffi” dal 2015, anno del fallimento e chiusura del centro. Con il lavoro e l’impegno della nostra amministrazione siamo finalmente a un nuovo inizio”.

La proposta di Partenariato Pubblico privato

Gli interventi previsti nella proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) rientrano in un programma di lavori per la costruzione e la gestione di un impianto sportivo preesistente da riqualificare per funzioni sportive, ricreative inclusive e sociosanitarie, a fronte del diritto per l’operatore privato di gestire tutti gli impianti per 20 anni.

Le opere di riqualificazione prevedono, innanzitutto, il rifacimento del campo da calcio a 11 attualmente in erba naturale da trasformare in erba sintetica e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Previsto inoltre il rifacimento del campo da calcio a 7 in erba sintetica e il relamping del proprio impianto di illuminazione.

Fra le novità più attese, nel progetto rientra la realizzazione di una nuova struttura coperta con campo polivalente per basket/pallavolo/calcio a cinque e relativi spogliatoi e la realizzazione di quattro nuovi campi da padel con manto in erba sintetica, dotati di copertura e riscaldati.

Un’ulteriore novità riguarda la realizzazione di un nuovo centro medico polispecialistico per 300 metri quadrati dove troverà posto la medicina dello sport declinata con servizio di fisioterapia e riabilitazione, ecografie, sia sugli organi che sugli apparati muscolo-tendinei- osteoarticolari, nutrizionista e medicina del lavoro.

Uno sguardo speciale riguarda i servizi: tutte le aree interne al Centro sportivo verranno riqualificate con la creazione di un piccolo kinder-park, verrà invece realizzata una nuova area di parcheggio lungo via Tagliamento e verso via Po per un totale di 54 posti auto.

La proposta gestionale prevede, fra gli altri elementi, un programma sportivo articolato per tipologia ed età comprendendo fasce d’età dai tre anni alle persone della terza età, un progetto di attività rivolte ai bambini della scuola primaria come avvicinamento allo sport, Campus Multidisciplinari estivi e invernali, un progetto per la terza età con finalità di recupero funzionale e un progetto per i diversamente abili.