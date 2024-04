Grande entusiasmo in Villa Zoja per la presentazione di Mauro Capitanio e della coalizione di centrodestra. Il sindaco uscente di Concorezzo ha ricevuto il sostegno di numerosi politici nazionali, regionali e provinciali.

Grande il sostegno ricevuto da Mauro Capitanio da parte dei tre partiti nazionali che sostengono la sua candidatura: Fratelli d'Italia, Forza Italia e ovviamente Lega, di cui il sindaco uscente è storico rappresentante. Una coalizione, quella di centrodestra, arricchita dalla presenza di una civica ("Passione e Competenza - Capitanio Sindaco") di recente formazione e guidata da Andrea Arizzi. Ad aprire la serata, davanti a un folto pubblico che ha assiepato Villa Zoja, sono stati proprio gli esponenti sovracomunali, che a turno hanno elogiato l'operato dell'attuale Amministrazione e lanciato la sfida al polo civico. Ad aprire la serata è stato Massimiliano Longo, capogruppo in Provincia di Forza Italia, quindi è stata la volta di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Marco Ciceri, dirigente brianzolo di Forza Italia (che ha annunciato il prossimo ingresso di Concorezzo nel Parco Valle Lambro), Federico Romani, Presidente del Consiglio di Regione Lombardia, di Massimiliano Romeo, Senatore della Lega, e dell'Onorevole di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti. Un vero e proprio parterre de roi, a benedire una corsa verso il Municipio che si preannuncia davvero entusiasmante.

Successivamente a prendere la parola sono stati gli esponenti delle quattro liste che sosterranno la candidatura di Mauro Capitanio. Una coalizione, quella di centrodestra, che si presenta decisamente rinnovata rispetto al 2019 e in cui non mancheranno le sorprese. Nell'occasione il primo cittadino uscente ha anche ripercorso quanto fatto dalla sua Amministrazione nel corso degli ultimi cinque anni, sottolineando gli importanti risultati raggiunti e rilanciando le sfide per il futuro.

"Con grande soddisfazione riconfermo la disponibilità a contnuare a lavorare per Concorezzo, supportato da una coalizione forte, coesa e che ben rappresenta le diverse anime della città - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Voglio sottolineare la presenza della lista civica “Capitanio Sindaco”, che ha raccolto la disponibilità di sedici professionisti concorezzesi. Concittadini che per la prima volta hanno deciso di dedicare le proprie competenze professionali alla pubblica amministrazione. I tre partit che sostengono la mia candidatura rappresentano, inoltre, la tradizione politica concorezzese, una passione che condivido da molti anni. L’obiettivo è ora quello di costruire una campagna elettorale positiva e concreta, fatta di dialogo con la città e di incontro con tutte le realtà di Concorezzo, compreso un confronto sereno e costruttivo con la coalizione di centrosinistra che si presenterà alle elezioni. Un modo di lavorare tecnico che ha guidato il mio mandato elettorale in questi cinque anni. La coalizione che sostiene la mia candidatura ha già avuto modo di incontrarsi diverse volte in questi mesi per lavorare al programma elettorale che proporremo ai cittadini e che auspichiamo possa guidare il lavoro per Concorezzo nei prossimi cinque anni".

Tra le liste che sosterranno la coalizione di centrodestra c'è grande curiosità per la civica "Passione e Competenza - Capitanio Sindaco", nata pochi mesi fa e formata da una serie di professionisti lontani dalle dinamiche della politica.

"La lista civica Capitanio Sindaco è nata proprio per sostenere la candidatura di Mauro Capitanio alla guida di Concorezzo per i prossimi cinque anni nel nome della passione e della competenza - ha spiegato il coordinatore Andrea Arizzi - A nome dei colleghi della lista civica voglio sottolineare l'orgoglio e l’impegno nel mettere per la prima volta le nostre competenze professionali anche al servizio del Comune e non solo della comunità. Mauro Capitanio, per primo in questi cinque anni, ha messo la propria competenza e la propria passione a servizio di Concorezzo. Un lavoro concreto che ha dato importanti risultati in tema di opere pubbliche, azioni per il commercio e l’impresa, per lo sport e il sociale. Lo spirito della nostra lista civica è proprio questo. Un approccio tecnico e appassionato alla cosa pubblica".

Molto interessante sarà valutare il "peso" che i tre partiti nazionali avranno alle urne. La forza (soprattutto a livello nazionale) di Fratelli d'Italia è sotto gli occhi di tutti, così come la recente ripresa in termini di consensi di Forza Italia. Entrambi i partiti, rappresentati nel corso della serata da Laura Della Bosca e Gabriele Borgonovo, dovranno fare i conti con il grande radicamento della Lega sul territorio. A coordinare la lista del Carroccio sarà invece l'attuale assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri.

"Forza Italia, anche in questa elezione comunale, scenderà in campo a fianco della coalizione di centro destra che supporterà e lavorerà per la riconferma del nostro Sindaco Mauro Capitanio - ha sottolineato il coordinatore della lista di Forza Italie e attuale assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo - È stata per noi una scelta naturale dettata dall’ottimo lavoro svolto in questi 5 anni e dalla volontà di continuare i tanti progetti avviati durante questa legislatura. La nostra lista che si presenterà alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno ha individuato nella persona di Mauro Capitanio un Sindaco determinato, competente, lungimirante e sicuramente disponibile all’ascolto dei cittadini di Concorezzo. Forza Italia è fermamente convinta che la nostra città meriti sempre il meglio e il nostro senso di responsabilità ci motiva nuovamente a scendere in campo a fianco del candidato sindaco Mauro Capitanio per poter governare ancora per i prossimi 5 anni e portare a compimento il programma elettoorale che abbiamo redatto insieme e in sinergia con tutte le altre liste. Essere qui questa sera per me è motivo di grande orgoglio".

"Dopo cinque anni di risultati concreti per la nostra città, l’obiettivo è quello di continuare a lavorare per Concorezzo con metodo e pragmatismo ponendoci traguardi utili e realizzabili - ha spiegato Mazzieri - Dal 2019 a oggi la Giunta Capitanio ha raggiunto importanti obiettivi su più fronti. Voglio ricordare, ad esempio, gli 8 milioni di euro che siamo stati in grado di ottenere grazie a bandi PNRR, regionali e ministeriali. Fondi importanti per la realizzazione delle tante opere pubbliche come il nuovo campo da basket, il rinnovo della pista di atletica, di quella di pattinaggio. O, ancora, l’acquisto dell’area Frette che darà uno slancio importante all’imprenditoria locale. Ora, con lo stesso entusiasmo e lo stesso metodo, ci proponiamo accanto al sindaco Mauro Capitanio, per lavorare insieme per la nostra comunità anche per i prossimi cinque anni".

"Sono davvero orgogliosa di rappresentare Fratelli d'Italia, che per la prima volta si presenta come lista alle elezioni Amministrative di Concorezzo - ha commentato la coordinatrice di lista Laura Della Bosca - Sento la responsabilità di rappresentare un partito così forte, che in questi anni sta avendo il compito di guidare il nostro Paese. Parlando di Concorezzo, siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in questi cinque anni di legislatura, e quindi Fratelli d’Italia sosterrà la candidatura di Mauro Capitanio per la riconferma a sindaco di Concorezzo. Si riconoscono in lui competenza, determinazione e metodo. Definita e condivisa una proposta di programma che auspichiamo possa guidare la comunità concorezzese per i prossimi cinque anni, siamo pronti a collaborare in prospettiva di una sempre maggior valorizzazione delle potenzialità del territorio, rafforzata dal senso di appartenenza. La combinazione fra competenza, passione e senso pratico che ha caratterizzato i cinque anni di legislatura Capitanio ci ha portato a volerlo sostenere con convinzione, nell’ottica di una futura gestione della “cosa pubblica” basata sulla collaborazione e ispirata da un senso di fiducia reciproca".