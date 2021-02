Guglielmo Epifani inaugura la “Scuola di formazione politica Alisei”. Lunedì prossimo, 8 febbraio l’ex segretario generale della Cgil sarà protagonista di una diretta Facebook.

È tutto pronto per la settima edizione della Scuola di Formazione Politica dell’associazione Alisei: “Protagonisti di un tempo nuovo”, questo il titolo del corso di formazione che anche per il 2021 è dedicato a giovani tra i 16 e i 26 anni che vivono, lavorano e studiano sul territorio di Monza e della Brianza.

L’invito è di “Comprendere, progettare, promuovere il cambiamento”, come recita il sottotitolo dell’edizione del nuovo anno.

Si comincia lunedì 8 febbraio alle 17 con il consueto appuntamento inaugurale: quest’anno l’ospite d’onore è Guglielmo Epifani, parlamentare e già segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, che converserà in una diretta Facebook con Elena Lattuada, segretaria generale della Cgil Lombardia, e Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil di Monza e Brianza.

All’iniziativa, trasmessa sulle pagine dell’Associazione Alisei e della Cgil Monza e Brianza, parteciperanno anche Giorgio Garofalo, presidente dell’Associazione, Irene Zappalà, curatrice della settima edizione, e Giulia Brocchieri, referente della segreteria didattica della Scuola.

Ecco i temi di questa edizione

L’edizione 2021 sarà incentrata sul tema del conflitto tra individuo e comunità, tra libertà e limite, tra privilegi e disuguaglianze: la Scuola affronterà, tra le altre, la questione del diritto alla salute, le fratture sociali ed economiche del nostro tempo, la grave crisi ambientale. Ma con uno sguardo attento rivolto alle opportunità del prossimo futuro, dal Recovery Plan all’appuntamento con il G20.

Dieci appuntamenti tra lezioni teoriche e sperimentazioni pratiche, con la collaborazione di numerosi partner. Le lezioni si terranno il giovedì dalle 16 alle 18. E, almeno inizialmente, saranno a distanza, con la promessa degli organizzatori di tornare in presenza appena sarà possibile farlo in sicurezza. L’edizione del 2021 prevede anche l’attivazione di alcuni laboratori “sul campo”: iniziative in collaborazione con altre realtà associative da sviluppare sul territorio.

C’è ancora tempo per iscriversi

La partecipazione alla Scuola è gratuita con la tessera dell’Associazione Alisei. Ci si iscrive entro il 18 febbraio, inviando la propria candidatura a info@alisei.tv