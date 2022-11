I Comuni di Concorezzo, Agrate e Monza si costituiscono parte civile contro Asfalti Brianza

Il Comune di Concorezzo, insieme a quelli di Agrate e Monza, si è costituito parte civile nel processo contro "Asfalti Brianza". Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha dato mandato all’avvocato Francesco Saverio Marini di rappresentare il Comune nel processo penale ai danni dell’azienda produttrice di bitume, al centro negli anni scorsi di un’aspra battaglia con i residenti della zona per le emissioni inquinanti e le molestie olfattive.

In attesa del giudizio del Tar, «Asfalti Brianza» è chiusa dal luglio del 2020 su ordine della Provincia, ma all’interno dello stabilimento troneggia ancora un enorme cumulo di rifiuti, il cui smaltimento è a carico dell’azienda stessa.

Sulla decisione del Comune di costituirsi parte civile è intervenuta anche "La Rondine", la civica di minoranza da sempre impegnata in prima linea contro l’azienda produttrice di bitume e protagonista di vivaci polemiche contro la stessa Amministrazione comunale di Concorezzo, spesso accusata di essere troppo morbida nei confronti dell’azienda.

"La costituzione in parte civile del Comune di Concorezzo, come quella del Comune di Agrate e di Monza, costituisce un atto doveroso e che abbiamo sollecitato da subito, non appena visionato il rinvio a giudizio a seguito della nostra interrogazione in Consiglio comunale - spiega il capogruppo e consigliere provinciale Francesco Facciuto - La vicenda di Asfalti Brianza ha raccontato bene l'inefficienza e l'incapacità di certa politica nell'assumersi le proprie responsabilità".