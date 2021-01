I Comuni staccano la spina: l’Unione di Lesmo e Camparada verso lo scioglimento. La parola fine a un’esperienza durata cinque anni è stata scritta qualche giorno fa in occasione degli ultimi Consigli comunali dell’anno.

L’Unione di Lesmo e Camparada verso lo scioglimento

La decisione era nell’aria da tempo e dopo un lungo autunno di attesa, anche Camparada stacca la spina all’Unione, decretando il definitivo naufragio di un ente che nel 2015 era nato con tutt’altre ambizioni. Il via libera alla recessione consensuale è arrivato poco prima di Natale grazie al voto favorevole del Consiglio comunale. Un voto tutt’altro che sorprendente, ma neanche così scontato, visto che, come noto, nella stessa maggioranza non tutti i consiglieri vedevano di buon occhio la separazione da Lesmo.

Le prospettive

Il procedimento per lo scioglimento è formalmente iniziato l’1 gennaio e in linea teorica potrebbe concretizzarsi entro il prossimo mese di giugno, ma tutto dipenderà dalle modalità che i due Comuni adotteranno in accordo con il liquidatore che verrà successivamente nominato. Lesmo e Camparada, dunque, sono pronti a tornare ciascuno a casa propria, ponendo fine a una storia d’amore a dir poco travagliata durata cinque anni e condita da polemiche, denunce e buchi di bilancio.

