I lavori di asfaltatura modificano la viabilità

Tre giorni di lavori che regaleranno una nuova asfaltatura e attraversamenti pedonali, ma anche inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Anche se i residenti saranno tutelati

I lavori di asfaltatura

Sono in fase di ultimazione i lavori di consolidamento della Zona 30 (prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano) e di manutenzione straordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nel Quartiere Spaccone di Desio. Nei prossimi giorni, gli interventi prevedono la creazione della platea rialzata all’incrocio fra le vie Calatafimi, Bassano del Grappa e Don Villoresi, nonché la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati e protetti in via Villoresi e in via San Vincenzo, quali "porte" di accesso alla Zona 30. A completamento, seguirà la realizzazione di tutta la nuova segnaletica orizzontale e verticale, nonché la posa di paletti dissuasori parapedoni.

"Gl’interventi permetteranno un migliore riconoscimento dell'ingresso alla Zona 30 da via Milano con la realizzazione delle "porte" su via Villoresi e San Viincenzo, ma anche dell’incrocio fra le vie Calatafimi, Bassano del Grappa e Don Villoresi. Quest'ultimo viene inteso come possibile centro del quartiere, vista la presenza di esercizi commerciali - ha sottolineato l'assessore alle Politiche del Territorio Giovanni Borgonovo - dove il miglioramento della qualità dello spazio passa attraverso la realizzazione di una grande platea che, oltre a rallentare l’accesso delle auto all'incrocio (eliminando le barriere architettoniche dei marciapiedi), faciliterà gli spostamenti dei pedoni".

Il programma dei lavori

Per consentire gli interventi, è stata pubblicata un’ordinanza comunale che prevede alcune variazioni viabilistiche. In particolare dal 14 al 16 giugno dalle 7.30 alle 18 presso l’incrocio delle vie Villoresi/Calatafimi/Bassano del Grappa è istituito il divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli;

Inoltre dalle 7.30 di mercoledì 16 giugno sino al termine della operazioni in via San Vincenzo, nel tratto di carreggiata compreso tra via Bassano del Grappa e Via Milano, viene istituito il transito a senso unico alternato per la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato e negli stessi tratti di strada, durante l’esecuzione dei lavori, il limite massimo di velocità viene ridotto a 20 Km/h, in funzione della necessaria riduzione del calibro stradale e alla movimentazione dei materiali necessari all’impresa.

La viabilità

Via Villoresi sarà chiusa da via Milano direzione ovest - sarà consentito il doppio senso solo ai residenti, via Majorana in direzione sud percorribile da viale Sabotino fino a via Treviso, poi chiusa in ingresso ( sarà consentito il doppio senso solo ai residenti), via Villoresi da Martiri Foibe percorribile fino a via Agrigento, poi chiusa (sarà consentito il doppio senso solo ai residenti), via Bassano del Grappa chiusa al traffico da via San Vincenzo (sarà consentito il doppio senso solo ai residenti)

Sarà, infine, posizionata la relativa cartellonistica di cantiere con le deviazioni