Il centro... si muove: De Sena e Posca "sposano" Italia Viva

Grandi manovre nel mondo politico di Usmate Velate: il vicesindaco Pasquale De Sena e il presidente del Consiglio comunale Angelo Posca hanno annunciato la propria adesione a Italia Viva, sancendo di fatto la propria uscita dall’Udc, partito nel quale si sono formalmente riconosciuti fino a questo momento.

De Sena e Posca in Italia Viva

A darne comunicazione sono stati i diretti interessati nel corso di una conferenza stampa convocata appositamente nella serata di ieri, sabato 17 dicembre:

"Siamo sempre stati vicini agli ideali dei moderati, ma a livello nazionale l’Udc, soprattutto negli ultimi anni, è andato incontro a un fisiologico disgregamento - ha spiegato De Sena - Abbiamo però assistito con interesse alla nascita di Italia Viva, trovando successivamente nel Terzo Polo il contenitore giusto per proseguire l’attività politica per come l’abbiamo intesa fino ad ora. Per me e Angelo, attivi in politica sin dal 2009, è arrivato il momento di compiere questo passo tenendo comunque fede agli ideali a cui rimaniamo legati"

Presenti tutti i big del partito

Presenti per l’occasione i big del partito di Matteo Renzi. Dai coordinatori provinciali Francesca Pontani e Alberto Pilotto, ai deputati Maria Chiara Gadda ed Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, nonché ex vicepresidente della Camera. E’ stato proprio lui a dare il benvenuto a De Sena e Posca all’interno della loro nuova famiglia:

"Grazie per l'interessamento che avete mostrato nei confronti del nostro progetto politico di cui siete i nuovi benvenuti. C'è molto lavoro da fare a livello nazionale, ma è fondamentale che Italia Viva sia presente anche nel locale, dove si stanno aprendo sempre più spazi per il Terzo Polo. Il nostro dovere oggi non è quello di distruggere questo Governo, ma anzi di aiutarlo a governare il meglio possibile anche dai banchi dell'opposizione: è la responsabilità che i nostri elettori ci hanno chiesto di rispettare alle ultime elezioni. I risultati sono davvero incoraggianti e l'augurio è che anche Angelo e Pasquale possano dare il contributo a costruire qualcosa di veramente importante anche in vista delle imminenti elezioni regionali in cui sosterremo la candidatura di Letizia Moratti"

Maggioranza compatta a Usmate Velate

Rimanendo a Usmate Velate, il vicesindaco De Sena ha garantito che non cambierà nulla nell'assetto dell'attuale maggioranza: