Il Comune accetta il finanziamento e dà il via ai lavori alla pista

E’ stata ufficialmente accettata l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di 230.000 euro da parte di Regione Lombardia, nell’ambito del “Bando Impianti Sportivi 2025”, per un progetto complessivo di riqualificazione della pista di atletica del centro sportivo di via Agnesi/Serao di Desio , che prevede un investimento totale di 780.000 euro.

L’impegno

Oltre al finanziamento regionale, il Comune di Desio si è impegnato a garantire la copertura finanziaria della restante parte, pari a 550.000 euro, attingendo a risorse proprie di bilancio.

«L’accettazione di questo finanziamento rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità. L’ intervento rappresenta il passaggio finale di un percorso atteso – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli – È doveroso sottolineare come l’iter progettuale sia stato avviato dalla precedente Amministrazione: la nostra attuale Giunta ha raccolto questo testimone, lavorando con impegno per completare il progetto e ottenere il finanziamento di Regione Lombardia, che oggi ci permette di dare il via ai lavori.»

Proseguono l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa e l’Assessora ai Lavori Pubblici Nunzia Smiraglia:

«Investire in maniera importante sul centro sportivo era un impegno elettore preso a chiare lettere, e in quella direzione ci siamo mossi. Siamo partiti con i 100.000 euro finalizzati al completo rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo centrale, ora interveniamo con questi 550.000 per il rifacimento dell’impianto di atletica. Altri 230.000 euro arriveranno attraverso il bando regionale “impianti sportivi”. Questa ulteriore somma non è arrivata a caso, ma è stata l’esito di scelte specifiche. Si è scelto di non abbandonare la progettazione esecutiva realizzata dalla precedente Amministrazione, ma di utilizzarla e rilanciarla attraverso due azioni molto concrete che permettessero di ottenere alti punteggi in sede di bando. Abbiamo innanzitutto previsto un co-finanziamento comunale che superasse il 70% del valore di finanziamento richiesto (550.000 su 830.000 euro) e poi abbiamo lavorato con le associazioni locali e le relative federazioni per dimostrare l’importanza per il territorio dell’impianto di atletica. Queste due azioni specifiche, insieme al valore della progettazione esecutiva, ci hanno permesso di essere riconosciuti tra i migliori progetti lombardi nella graduatoria finale. È evidente però che ci fermiamo qui, il prossimo passo sarà dare al centro sportivo una gestione di lungo periodo, in modo da rendere possibile all’operatore privato che si aggiudicherà la gara una serie di ulteriori investimenti sulla struttura».

I lavori

L’intervento, chiamato tecnicamente “Revamping di Livello 2”, si è reso necessario perché l’impianto attuale è molto deteriorato.

Il progetto esecutivo prevede una serie di lavorazioni.

Rimozione e preparazione: si elimina completamente la vecchia pavimentazione sintetica e si lavora lo strato sottostante per renderlo più uniforme e con le giuste pendenze.

Nuovo drenaggio: si realizza un sistema per far defluire l’acqua, con bordi perimetrali nuovi e canaline in cemento coperte da griglie metalliche.

Nuovo manto: si realizza una nuova superficie conforme alle norme FIDAL, composta da uno strato di base in gomma e resina e da uno strato finale sottile, colorato e resistente.

Dettagli per le gare: verranno rifatte le 6 corsie della pista con la segnaletica regolamentare e sistemate le pedane dei salti (lungo e triplo), con nuove tavole di battuta e sabbia nuova.

Accessori: verrà installato un cordolo in alluminio omologato, conforme agli standard ufficiali.

Il calendario dei lavori non è ancora definitivo e sarà reso noto man mano che le attività entreranno nel vivo.

Nel frattempo, per ottenere il finanziamento regionale, il Comune ha assunto un impegno formale a rispettare tutte le scadenze previste dal bando “Impianti Sportivi 2025”, garantendo così il corretto avanzamento del progetto.

L’opera è stata ideata per essere resistente e facile da mantenere nel tempo. Questo permetterà di omologare la pista per competizioni nazionali di buon livello e di restituire alla cittadinanza uno spazio sportivo di qualità.