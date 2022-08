Il Comune "blinda" l'immobile abbandonato

Per poter garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, l'Amministrazione di Desio ha emesso un'ordinanza con la quale vieta ogni accesso all'immobile abbandonato di via Bramante

Il divieto di accesso all'immobile abbandonato

Ora non sarà piu’ una discarica a cielo aperto e sarà vietato l’accesso. E’ stata pubblicata da parte del Comune di Desio l’ordinanza che vieta l’ingresso, la dimora e il soggiorno nell'immobile di via Bramante 22, da tempo abbandonato, dismesso e privo di requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa. Niente piu’ rifiuti abbandonati e contrasto al degrado, proprio come da tempo chiedevano anche i residenti di piazza Giotto.

L’ immobile, che oggi versa in condizioni di grave incuria, è libero e accessibile a tutti, potenzialmente luogo di ritrovo anche per attività illecite. Per cui, per assicurare alla cittadinanza e non solo adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile, l'Amministrazione ha deciso di adottare tutte quelle misure che favoriscano la riduzione del rischio.

L’atto prevede il divieto a chiunque di ingresso, dimora e soggiorno nel fabbricato per combattere il degrado, nonché l’occupazione abusiva di edifici e terreni. In alternativa si applica una sanzione sino a 500 euro.

In piazza Giotto è in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza, con un rinnovato regolamento di recente approvazione. Si continua a monitorare la situazione, lavorando per trovare soluzioni sempre piu’ ottimali per i residenti e tutta la comunità.