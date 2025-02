Il Comune di Carate Brianza mette all'asta quattro appartamenti e un box

Asta pubblica a Carate Brianza per la vendita di quattro appartamenti e di un box di proprietà comunale con aggiudicazione alla migliore offerta al rialzo sul prezzo fissato come base.

C’è tempo fino alle ore 14 del 7 marzo per presentare le offerte in busta chiusa (tutti la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune) in vista dell’asta in programma lunedì 10 marzo. L’alienazione dei quattro appartamenti e della rimessa adibita a box fa seguito alla delibera del Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari presentato in Aula dall’assessore al Patrimonio, Rossella Pozzi e votato poi in Consiglio comunale a Carate Brianza lo scorso 25 novembre.

Alienazione a Carate Brianza: ecco quali alloggi verranno venduti

La vendita riguarda, come detto, cinque distinte unità immobiliari. Si tratta, nello specifico, di un appartamento ubicato al civico 3 di via Milano di poco più di 86 metri quadrati (prezzo a base d’asta di 92 mila euro); di un appartamento di 62 metri quadrati all’interno del complesso residenziale di via Toti al civico 22, venduto con un prezzo a base d’asta di 60 mila euro e di altri due appartamenti - uno in via Maroncelli al civico 12 di 63 metri quadrati (con prezzo a base d’asta di 71 mila euro) e uno in via Molino Ponte al civico 4, in territorio di Verano Brianza, di circa 70 metri quadrati con prezzo a base d’asta fissato invece a 16.500 euro.

Sempre al civico 3 di via Milano (ma con ingresso da via Firenze) verrà venduto, infine, anche un box di proprietà comunale di 11 metri quadrati (prezzo a base d’asta a partire da 7.150 euro).

Per gli appartamenti di via Milano, via Enrico Toti e via Maroncelli, che sono inseriti all’interno di complessi residenziali, sarà previsto il pagamento delle spese condominiali, che non sono state però inserite all’interno del bando d’asta perché non ancora quantificate e definite annualmente nel corso delle relative assemblee condominiali. Non sarà ammessa un’unica offerta per tutti e cinque gli immobili. L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio della migliore offerta in aumento sul prezzo fissato quale base d’asta.

Il sindaco: «Investiremo sul patrimonio comunale».

«Gli immobili - ha spiegato il sindaco Luca Veggian - sono stati individuati fra quelli che rientravano all’interno di complessi residenziali di proprietà mista e che comportavano quindi anche spese di gestione importanti per le casse comunali in termini di spese condominiali. E’ un’occasione importante che ci permetterà poi di utilizzare quello che otterremo dalla eventuale vendita come entrata vincolata per la manutenzione del patrimonio comunale».