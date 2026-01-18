Amministrazione

Il Comune di Carate Brianza premiato dal Pnrr con nuovi fondi

L’Amministrazione comunale ha ottenuto tre importanti finanziamenti per l’edilizia scolastica e per l’aggiornamento tecnologico degli uffici.

Il Comune di Carate Brianza premiato dal Pnrr con nuovi fondi

Carate Brianza · 18/01/2026 alle 09:55

di

Nuovi finanziamenti dal Pnrr – il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – a beneficio dell’edilizia scolastica e dell’efficienza dei servizi pubblici del comune di Carate Brianza.

I contributi per Carate Brianza

L’Amministrazione comunale si è aggiudicata nei giorni scorsi altri importanti contributi nell’ambito della procedura pubblica indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. L’iniziativa rientrava nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione europea – Next Generation E.

A seguito delle domande presentate sulla piattaforma ministeriale dedicata, gli interventi proposti dal Comune sono stati ammessi a finanziamento, consentendo di programmare lavori rilevanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, a beneficio degli studenti, del personale e delle famiglie.

Pnrr: 360mila euro per le scuole

Per la scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri» è stato concesso un finanziamento di 200mila euro per interventi sull’impianto antifumo e sui maniglioni antipanico. Per il plesso della scuola primaria «Mario Lodi» di via Moscatelli il finanziamento riconosciuto ammonta, invece, a 160mila euro.

L’Amministrazione comunale ha partecipato poi anche al bando «Risorse in Comune», finanziato dal Pnrr, con il quale è riuscita ad ottenere oltre 78mila euro per l’acquisto di nuove strumentazioni e dotazioni tecniche per la modernizzazione e lo sviluppo digitale degli uffici comunali a supporto delle attività del personale.

«Due belle notizie per la nostra comunità a conferma dell’ottima capacità di intercettare già dimostrata in questi anni, grazie anche al lavoro dei nostri uffici comunali», ha commentato soddisfatto il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian (Forza Italia).

Tu cosa ne pensi?