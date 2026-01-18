Il Comune di Carate Brianza premiato dal Pnrr con nuovi fondi

L’Amministrazione comunale ha ottenuto tre importanti finanziamenti per l’edilizia scolastica e per l’aggiornamento tecnologico degli uffici.

Nuovi finanziamenti dal Pnrr – il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – a beneficio dell’edilizia scolastica e dell’efficienza dei servizi pubblici del comune di Carate Brianza.

I contributi per Carate Brianza

L’Amministrazione comunale si è aggiudicata nei giorni scorsi altri importanti contributi nell’ambito della procedura pubblica indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. L’iniziativa rientrava nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione europea – Next Generation E.

A seguito delle domande presentate sulla piattaforma ministeriale dedicata, gli interventi proposti dal Comune sono stati ammessi a finanziamento, consentendo di programmare lavori rilevanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, a beneficio degli studenti, del personale e delle famiglie.

Pnrr: 360mila euro per le scuole

Per la scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri» è stato concesso un finanziamento di 200mila euro per interventi sull’impianto antifumo e sui maniglioni antipanico. Per il plesso della scuola primaria «Mario Lodi» di via Moscatelli il finanziamento riconosciuto ammonta, invece, a 160mila euro.

L’Amministrazione comunale ha partecipato poi anche al bando «Risorse in Comune», finanziato dal Pnrr, con il quale è riuscita ad ottenere oltre 78mila euro per l’acquisto di nuove strumentazioni e dotazioni tecniche per la modernizzazione e lo sviluppo digitale degli uffici comunali a supporto delle attività del personale.

«Due belle notizie per la nostra comunità a conferma dell’ottima capacità di intercettare già dimostrata in questi anni, grazie anche al lavoro dei nostri uffici comunali», ha commentato soddisfatto il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian (Forza Italia).