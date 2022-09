Il Comune di Desio aderisce alla misura Nidi gratis

Un aiuto concreto alle famiglie per affrontare spese significative come quelle legate ai nidi: per questo il Comune ha aderito ancora alla misura regionale

Un sostegno con la misura Nidi gratis

Nidi Gratis Bonus 2022/2023”, impegnandosi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della misura, che si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un Isee inferiore o uguale a 20mila euro. Anche quest’anno il Comune di Desio ha aderito alla misura di Regione Lombardia ”, impegnandosi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della misura, che si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un Isee inferiore o uguale a 20mila euro.

Tale misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a nei nidi comunali fino alla concorrenza delle rette in vigore, eccedente l’importo rimborsabile dall’Inps pari a 272,72 euro

La misura verrà attuata in due fasi: in questa prima fase il Comune aderisce all’avviso. Solo in una seconda fase, prevista indicativamente tra ottobre e novembre, si aprirà il bando a cui le famiglie potranno partecipare per fare richiesta del contributo.