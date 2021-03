Il nuovo servizio WhatsApp attivato dall’Amministrazione comunale di Limbiate è un canale di comunicazione interattivo gratuito per rendere più semplice e tempestiva l’informazione e raggiungere il maggior numero di cittadini attraverso l’applicazione.

Il Comune di Limbiate attiva il servizio WhatsApp per i cittadini

Il servizio è stato attivato con l’intento di potenziare la comunicazione tra Amministrazione e cittadino mediante l’invio su smartphone di notizie e comunicazioni di interesse collettivo e/o di pubblica utilità relative al territorio. In questo modo il cittadino potrà – previa iscrizione – rimanere costantemente informato sulle attività del proprio Comune. Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto.

Come iscriversi e come funziona

Il procedimento per l’iscrizione è semplice e veloce. Sarà necessario:

disporre di uno smartphone sul quale è installata l’applicazione WhatsApp;

sul quale è installata l’applicazione WhatsApp; memorizzare in rubrica il numero 349 9072259 come “ Comune di Limbiate “;

come “ “; inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero (349 9072259) scrivendo “ATTIVA SERVIZIO“

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui nessun utente può vedere i contatti altrui. Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Limbiate a trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp, news relative al territorio.

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio “DISATTIVA SERVIZIO”. In caso di cambio smartphone, reinstallazione di WhatsApp, cambio numero di cellulare oppure operatore telefonico si prega di inviare al numero del servizio un messaggio contenente la seguente dicitura: “AGGIORNA SERVIZIO” qualora si desiderasse rimanere iscritti al servizio.

Il numero di cellulare indicato è valido solo per il servizio descritto. Non risponde quindi a messaggi, telefonate o altre richieste.

Possono iscriversi al servizio tutti coloro che abbiano compiuto i sedici anni.

In un primo momento il profilo WhatsApp del Comune raccoglierà in una lista tutti i contatti che aderiscono al servizio. Solo in un secondo momento invierà un messaggio di benvenuto e di conferma.