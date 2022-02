Cosa cambia

Creata una nuova funzione dedicata ai progetti di investimenti legati al PNRR.

Il Comune di Vimercate riorganizza gli uffici; l'obiettivo è quello di rendere il sistema più efficiente e competitivo con una attenzione particolare per i progetti di investimenti legati al PNRR.

Il Comune di Vimercate riorganizza gli uffici

È questo il principio alla base del riassetto organizzativo di Palazzo Trotti approvato dalla Giunta Comunale nella seduta di giovedì 27 gennaio 2022.

Un ulteriore passo in avanti verso una gestione rispondente alle esigenze dell’Ente e della cittadinanza, che mira essenzialmente all’ottimizzazione delle risorse, all’efficientamento dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane e e raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare nell’ambito del suo mandato.

Importante è il processo di realizzazione di una serie di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); un programma di riforme per accedere alle risorse economiche del Next Generation EU e prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni.

Nuovo assetto in vigore da oggi

Il nuovo assetto, che entrerà in vigore da oggi 1 febbraio, oltre alla ridefinizione degli attuali settori prevede la creazione di una nuova unità di progetto. Questa figura si occuperà di incrementare le capacità di progettazione ed esecuzione degli investimenti, integrando

l’azione dell’ufficio di controllo strategico e di gestione e dell’ufficio Europa anche attraverso il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti che saranno ammessi al finanziamento con i fondi del PNRR, del Fondo Complementare e del ciclo di programmazione UE 2021-2022.

Per quanto riguarda i settori comunali, viene mantenuta l’attuale dotazione organica dei dirigenti (n. 3 posti) così suddivisa:

- una direzione per le funzioni di gestione delle risorse (uffici Ragioneria, Economato, Tributi, Europa) e dei servizi culturali (Biblioteca, Sistema bibliotecario, Comunicazione Istituzionale, Cultura e Must).

- una direzione che si occupa dei servizi diretti alla cittadinanza con le funzioni di Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, e Spazio Città;

- Funzione dell’area del Governo del territorio che comprende anche le infrastrutture e lavori pubblici. All’interno di questa sarà inserita la nuova unità di progetto legata al PNRR, sotto la guida di una figura dirigenziale fuori dotazione organica con contratto a tempo determinato (fino al 31/12/2026) individuata attraverso un incarico da attribuire ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.L.gs n. 267/2000.

- Infine l’area di organizzazione e controllo di competenza del Segretario Generale che comprende le funzioni di organizzazione del personale, controllo di gestione, segreteria, trasparenza e prevenzione della corruzione, messi e centralino.

Cereda "PNRR è occasione fondamentale intercettare risorse"

“Il PNRR è un’occasione fondamentale per poter intercettare delle risorse extra da mettere su alcuni progetti cruciali per la nostra Città - ha spiegato il Sindaco di Vimercate Francesco Cereda. Data la strategicità di questo piano abbiamo quindi cercato, con il nuovo Segretario, di capire come poter efficientare al meglio i lavori della macchina amministrativa proprio in funzione di questi obiettivi. Questa nuova organizzazione, unita all’alto livello delle professionalità presenti all’interno del Comune, ci metteranno nelle condizioni di poter competere al meglio per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.”