Il Comune mette a disposizione l’ex scuola per i vaccini

Il Comune di Lesmo ha messo a disposizione i locali dell’ex scuola di via Dante per effettuare la somministrazione dei vaccini ai propri concittadini

La decisione del Comune per favorire la somministrazione dei vaccini

La comunicazione ufficiale è stata data dal sindaco di Lesmo Roberto Antonioli che ha anche rivolto un appello ai lesmesi.

“A beneficio dell’intera cittadinanza, informo che l’Amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di Ats per l’effettuazione delle vaccinazioni anti Covid-19 sul territorio di Lesmo, ha fornito l’immediata disponibilità dei locali dell’ex scuola di piazza Dante, impegnandosi a garantire, oltre agli spazi, la necessaria assistenza alle operazioni sanitarie in termini di regolamentazione degli accessi, pulizia, sanificazione degli ambienti e di quanto altro necessario all’espletamento delle procedure vaccinali – ha sottolineato il primo cittadino – Si è in attesa che Ats confermi l’avvio e comunichi il calendario delle somministrazioni per i nostri concittadini. Ringraziamo fin d’ora Avpc e tutte le altre associazioni del territorio chiamate a concorrere all’importante iniziativa sanitaria. Colgo l’occasione per esprimere la preoccupazione di tutti noi per gli anziani e per le persone fragili non ancora vaccinate, per il disagio dei ragazzi, separati dagli amici e dagli affetti, per lo scoramento dei tanti operatori economici che vedono minacciate le loro attività. A tutti loro intendiamo rivolgere un pensiero di solidarietà e di vicinanza di questa Amministrazione”.