Il Comune proroga gli aiuti alle società sportive

Il Comune di Seveso ha deciso di prorogare di altri tre mesi i sostegni economici a favore delle società sportive

L'aiuto alle società

La Giunta comunale ha deliberato di confermare la sospensione dell’applicazione delle tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche per sino almeno al 31 luglio, per favorire il riavvio delle attività delle società sportive e la pratica dello sport quali opportunità per il recupero di corretti stili di vita e socialità.

L’emergenza sanitaria ancora in corso ha inciso profondamente sulle attività normalmente svolte, tra cui le attività sportive, che anche nel mese di maggio hanno subito ulteriori divieti di esercizio, sia per quelle svolte al chiuso che per quelle all’aperto, sospensione degli eventi e delle competizioni, sia nei luoghi pubblici che privati.

La conferma della sospensione dell’applicazione delle tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche è un atto di sostegno alla ripartenza, che si auspica possa completarsi nel prossimo autunno.

L'intervento dell'assessore

“L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio comunale anche attraverso questa ulteriore proroga della sospensione dell’applicazione delle tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche, intervento che allevia i costi economici sostenuti dalle associazioni in questo difficile momento storico – dichiara l’assessore allo Sport e Tempo Libero, Antonio Santarsiero – Il graduale miglioramento della situazione epidemiologica fa sperare in un completo ritorno all’attività sportiva per tanti cittadini e soprattutto per i nostri ragazzi entro il prossimo autunno. Abbiamo tutti voglia di un ritorno alla normalità, di sport svolto con regolarità, in sicurezza e in compagnia. Per aiutare la ripartenza stiamo anche progettando di recuperare nel mese di settembre la Festa dello Sport, che a differenza dell’anno scorso si dovrebbe riuscire a organizzare grazie al successo che sta riscuotendo la campagna vaccinale”.