Il data center di Vimercate regala un bosco a Concorezzo

Il mega data center, uno dei tre previsti a Vimercate, porta in dote un bosco anche a Concorezzo. La città avrà un nuovo bosco con 1.600 piante. Ha preso, infatti, il via il progetto per la realizzazione di un intervento di forestazione urbana nell’area di via Oreno, su una superficie complessiva di circa 6.300 mq. Il progetto, che sarà completato entro il prossimo anno, andrà ad arricchire il patrimonio verde cittadino in un’area attualmente agricola e priva di una copertura arborea significativa.

Nuove piante “dedicate” ai bimbi nati a Concorezzo

L’iniziativa è dedicata ai bambini nati o adottati a Concorezzo e si affianca al bosco dei nuovi nati realizzato in via Oreno nel 2019. Considerando il trend di nascite degli ultimi anni, il progetto consentirà di accompagnare simbolicamente le nuove generazioni fino a circa il 2039, rafforzando il legame tra comunità, ambiente e crescita sostenibile.

“Con questo progetto, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella tutela del verde urbano, promuovendo interventi concreti a beneficio dell’ambiente – ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio –. L’iniziativa è dedicata ai bambini nati o adottati a Concorezzo a cui simbolicamente vogliamo affidare il nuovo bosco. Un gesto di fiducia nel futuro e nella crescita delle nuove generazioni, che contribuirà a migliorare il paesaggio della zona e a rafforzare la presenza di aree alberate sul territorio”.

“Favoriremo la biodiversità”

Il nuovo bosco sarà composto da circa 1.600 piante tra alberi e arbusti. La scelta delle specie è stata pensata per favorire la biodiversità e comprende alberi come acero di monte, carpino bianco, frassino, farnia e tiglio selvatico, affiancati da arbusti come nocciolo, sanguinello, ligustro, prugnolo e viburno. La disposizione delle piante è stata progettata per creare un ambiente naturale e armonioso: nella parte centrale saranno presenti soprattutto alberi, mentre lungo i margini troveranno spazio più arbusti, così da accompagnare in modo graduale il passaggio verso le aree circostanti.

Piantumazioni al via in autunno

La realizzazione dell’intervento è prevista nella stagione autunno-invernale 2026-2027, con conclusione entro il 20 marzo 2027.

L’intervento non comporta costi per il Comune di Concorezzo, in quanto rientra in un piano di compensazione ambientale legato alla realizzazione del data center di Vimercate che prevede anche un progetto di cura e mantenimento della durata di sette anni mirato al consolidamento del bosco. Un’operazione dunque a costo zero per Concorezzo poichè figlia di quanto accadrà prossimamente a Vimercate sull’area compresa tra via Bolzano e via Santa Maria Molgora. Qui nascerà uno dei tre grandi data center previsti dal Comune limitrofo. Proprio in fase di definizione delle contropartite che il privato che realizzerà l’intervento dovrà assicurare, l’Esecutivo di Vimercate aveva chiesto una serie di compensazioni, non solo sul proprio territorio, ma anche in quelli confinanti di Concorezzo e di Agrate. Per un totale complessivo di quasi 40mila metri quadrati. Di questi, la metà a Vimercate, più di un quarto ad Agrate e la parte rimanente a Concorezzo.