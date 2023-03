Il M5S punta su Luca Colombo come candidato sindaco

Prime novità nella campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Seregno. Il Movimento 5 Stelle punta su Luca Colombo come candidato sindaco.

Luca Colombo candidato sindaco del M5S

Sebbene non ancora ufficializzato, c'è il secondo nome dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 14 e 15 maggio con l'eventuale turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio. E' Luca Colombo, che correrà per il Movimento 5 Stelle. Colombo, titolare di una parafarmacia, non è un volto nuovo nella politica locale.

Era stato candidato in Ripartiamo Insieme

Il candidato sindaco è referente del gruppo Insieme per fare. In precedenza il gruppo di cui era promotore, Fare Seregno, aveva partecipato alla lista civica Ripartiamo Insieme, presente alle precedenti elezioni amministrative del 2018 con il candidato sindaco Carlo Mariani. All'epoca Colombo era candidato al Consiglio comunale. Nell'autunno scorso si è avvicinato ai pentastellati, condividendone le principali battaglie fra cui quella contro l'aggregazione industriale fra Aeb e A2A.

Venerdì un incontro pubblico

Il suo nome verrà ufficializzato la sera del 17 marzo, in occasione di un incontro pubblico in sala civica Gandini, promosso dal M5S al quale saranno presenti, oltre a Colombo, Paola Pizzighini, Bruno Marton, Mariangela Danzì e Marco Fumagalli. L'incontro, dal titolo Verso le amministrative: a Seregno c'è bisogno di legalità e di 5 Stelle, sarà moderato da Gianmarco Corbetta.

Colombo secondo candidato dopo Rossi

Il suo nome si aggiunge a quello già noto di Alberto Rossi, sindaco uscente che a metà di gennaio ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la ricandidatura, come gli era stato richiesto dalla coalizione di centrosinistra che comprende il Partito Democratico, Italia Viva-Azione e le liste civiche Cambia Seregno, Futuro e Tradizione, Ripartiamo e Scelgo Seregno.