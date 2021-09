Il mercato "elegge" il suo sindaco

Per il mercato il nuovo sindaco di Vimercate sarà Francesco Cereda. Questo l’esito del sondaggio proposto venerdì scorso dal Giornale di Vimercate, che ha incoronato il candidato del centrosinistra con il 50% esatto dei voti. Un dato che, se confermato il prossimo 3 e 4 ottobre gli potrebbe consentire di vincere già al primo turno o di arrivare ad un soffio dal colpaccio e di presentarsi al ballottaggio da super favorito.

Tutta teoria, però, al momento perché il campione preso in esame è comunque piccolo.

Il voto

Sono infatti 134 i vimercatesi aventi diritto di voto che hanno aderito alla proposta del giornale, recandosi al "seggio" allestito davanti a Villa Sottocasa nella mattina di mercato, e mettendo una croce sul fac simile della scheda elettorale.

Secondo Sartini, terzo Sala

Esattamente la metà dei voti validi, 66, come detto sono andati a Francesco Cereda candidato del centrosinistra. Pari quindi al 50%.

A seguire, con 39 preferenze (29,5%), il sindaco uscente Francesco Sartini, di nuovo candidato alla guida di una coalizione civica. Terzo il candidato del centrodestra Giovanni Sala con 27 voti pari al 20,5%. Tra i votanti anche lo stesso Sala e Cereda; non si è visto invece Sartini.

Un sondaggio solo indicativo, come detto, che ha il solo scopo di delineare la tendenza.

Tutti i particolare sul Giornale di Vimercate in edicola.