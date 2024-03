Il nuovo polo civico di Concorezzo ha deciso: sarà Marco Parolini lo sfidante di Mauro Capitanio. Non è ancora ufficiale, ma Rondine, Concorezzo Democratica, Vivi Concorezzo e la neonata Iniziativa Civica sembrano aver individuato la figura che correrà per la poltrona di sindaco alle prossime Amministrative.

Candidato in passato con Qui per Concorezzo

57 anni, geometra e impiegato in uno studio bancario: questo il profilo di Marco Parolini, l'uomo scelto dal nuovo polo civico per lanciare la sfida all'attuale sindaco Mauro Capitanio. Già candidato consigliere nel 2019 con la civica Qui per Concorezzo, Parolini è stato individuato dalla neonata coalizio che racchiude forze di centro e di centrosinistra. Un grande "campo largo" pronto a lanciare la sfida alle forze di centrodestra. La candidatura del 57enne, come detto, non è ancora ufficiale, ma ormai sembrano non esserci più dubbi. Tramontata, invece, l'opzione Alberto Bernareggi, già sindaco di Concorezzo dal 1995 al 2004. Interpellate sulla scelta del candidato, le civiche al momento preferiscono non commentare.

"Un'alleanza per la città"

"Un'alleanza per la città": questo lo slogan scelto dalle quattro liste civice (il Partito Democratico per l'occasione si presenterà alle urne come Concorezzo Democratica) in vista della tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Nello scorso fine settimana Rondine, Pd, Vivi Concorezzo e Iniziativa Civica sono scese in piazza per un primo contatto con i cittadini.