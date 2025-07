Il parcheggio "dell'Apollo" verrà (finalmente) riqualificato, la Giunta Bono mette sul piatto 500mila euro

Messa in sicurezza

L'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area di sosta costerà alle casse comunali 500mila euro

Dopo anni di attesa finalmente il parcheggio di via San Martino, ad Arcore, conosciuto da tutti come il posteggio "dell'Apollo", finirà sotto i ferri.

La conferma del fatto che la cartolina di ingresso della città (per chi arriva da Monte Bianco) finirà sotto i ferri è arrivata durante il Consiglio comunale di lunedì sera nel quale gli assessori Serenella Corbetta e Luca Travascio, rispettivamente responsabili del Bilancio e Viabilità, hanno spiegato l'intervento che costerà 500mila euro alle casse comunali. Una operazione che darà nuovo lustro al centro cittadino ed eliminerà definitivamente anche il problema delle grosse pozze d'acqua che si formano sull'asfalto dopo le piogge battenti.

Da anni il parcheggio chiede una riqualificazione

Ricordiamo che gli attuali stalli di sosta che si trovano accanto agli arbusti presentano un asfalto dissestato, con dislivelli che superano anche i 20 centimetri a causa delle grosse radici dei pini marittimi che, nel corso degli anni, hanno sollevato il manto stradale.

Un problema non solo per chi parcheggia l'auto (soprattutto per le vetture con sospensioni basse) ma anche per i pedoni e i ciclisti che talvolta sono costretti a fare molta attenzione per non incorrere in cadute accidentali. Questo fenomeno, causato dall'apparato radicale di queste piante, ha creato dossi e avvallamenti pericolosi. Proprio per questo motivo l'intervento prevede l'abbattimento delle piante (sicuramente quelle che si trovano accanto al pacheggio) e la piantumazione di nuove essenze.

L'intervento in Assise dell'assessore Travascio

"Andremo a sistemare il parcheggio creando una sola via di ingresso e di uscita - ha sottolineato l'assessore alla Viabilità Luca Travascio - In aggiunta a questo andremo a collegare anche la pista ciclabile che arriva da via Monte Bianco a quella che insiste in via San Martino all'altezza della villa di Berlusconi. In questa maniera metteremo in sicurezza anche pedoni e ciclisti".

Un intervento che, dicevamo, prevede, con tutta probabilità, anche l'abbattimento di alcuni pini marittimi che insistono sul marciapiede del parcheggio. Una eventualità che ha fatto storcere il naso al consigliere comunale del Pd Michele Calloni.

La richiesta del consigliere del Pd Calloni